“İktidarın kirli işleri açığa çıktı!” Müsavat Dervişoğlu canlı yayında açıkladı! “AYIPTIR!”





İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Dervişoğlu iktidarın kirli işlerinin açığa çıktığını söyleyerek şunları kaydetti: "BU İŞLER, İKTİDARIN KİRLİ İŞLERİNİN AÇIĞA ÇIKTIĞI İŞLERDİR" Hep söylüyoruz; Türkiye’nin kaynakları var, Türkiye’nin imkanları var, Türkiye zengin bir ülke diyoruz. Ama bu zenginliğe rağmen, Ak Parti iktidarı ve Sayın Erdoğan’ın, ülkemizin varını yoğunu o beş müteahhide, bunun yanında eş-dost akrabaya akıttığına da üzülerek şahit oluyoruz.

Bakın size bir örnek daha vereyim; İstanbul Boğazı’na yapılan üçüncü köprü, yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü işleten firma, yüzde 51’lik hissesini bir Çinli firmaya satmak üzere 2 yıldır görüşme yapıyor. Resmi kanallara verilen bilgiye göre, bu köprünün yüzde 51 hissesi 688 milyon dolara satılmak isteniyor. Gelen bilgilere göre görüşmeler durmuş.

Bizim ilgi alanımız satış değil, milletin hazinesi üzerindeki oyunlar. Bakın; Dönemin Ulaştırma Bakanı’nın verdiği bilgiye göre, Türk Milleti’ne 3.5 milyar dolara malolan bu köprünün yarısına biçilen fiyat 688 milyon dolar. Yani tamamı için biçilen fiyat, 1 Milyar 362 milyon dolar.

Bu işler, iktidarın kirli işlerinin açığa çıktığı işlerdir. Bu işler, köprünün değil, milletin hazinesinin nasıl satışa getirildiğini gösteren işlerdir. Bir firma, yaptığı bir işi satarken üzerine kar da koyar. Buradan anlıyoruz ki, Çinli firmadan istenen rakamın içinde karı da var.

Şimdi aziz milletimin huzurunda sormak isterim; Karıyla birlikte 1 milyar 362 milyon dolar değer biçilen bir köprüye, Türk Milleti neden 2 milyar 150 bin dolar daha fazla ödemek zorunda bırakılmıştır?

Bakın öyle böyle bir paradan söz etmiyoruz. Pandemi şartlarında, millete yapılan nakdi destek 10 milyar lira, yani 1 milyar 170 milyon dolar. Tek bir işten, tek bir müteahhidin cebine konan paraysa bunun iki katı.

Ayıptır, günahtır, yazıktır. Kirasını ödeyemeyen esnafımızın hakkı, EYT mağduru vatandaşlarımızın hakkı, 3600 ek göstergeye kavuşamayan memurlarımızın hakkı, Toprağa düşürdüğü terin hakkını alamayan çiftçilerimizin hakkı, İşsiz gencimizin, üreten işçimizin hakkıdır bu para.

Yüce Meclis’te, milletimiz adına verilen soru önergelerini, “Ticari sır” diye cevaplamıyor, gerçekleri saklıyorlar. Ama gerçeğin bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğunu unutuyorlar. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #müsavatdervişoğlu #iyiparti #tbmm #akp #receptayyiperdoğan #milletittifakı #meclistv #yurttaştv