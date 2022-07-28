İktidarın oy kaybı yüzde 15’i aştı

ORC Araştırma Şirketi, il il Türkiye’nin nabzını tutmaya başladı. Mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen anketler, 2018 seçimlerindeki oy oranlarıyla karşılaştırılarak açıklandı.

Bugüne kadar 32 ilde tamamlanan araştırmaya göre iktidarın büyük ortağı AKP, 4 yılda yüzde 15’i aşan oranda oy kaybına uğradı. Benzer bir kayıp Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı MHP’de de yaşandı. Oyunu en fazla İYİ Parti artırdı.

Türkiye geneli için yapılan hesaplamada AKP’nin 2018’de % 42.56 olan desteği 15.46 puanlık kayıpla % 27.1’e geriledi. MHP’nin oyu da % 11.1’den % 7’ye düştü. Buna karşılık 2018’de % 22.8 olan CHP‘nin oyu 24’e, %9,96 olan İYİ Parti’nin oyu da 22.1’e yükseldi.