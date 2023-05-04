İktidarın seçim kozu dini semboller oldu

Cem YILDIRIM

Seçimlere kısa bir süre kala iktidar partisi AKP, dini kullanarak siyaset yapmaya hız verdi. Erdoğan Konya’da kalabalığa şöyle seslendi: “Şimdi bay bay Kemal, yanındakilerle beraber emri nereden alıyor? Kandil’deki teröristlerden alıyor. Biz de emri Allah’tan alıyoruz. 14 Mayıs’ta emri dağdan alanları mezara gömmeye var mıyız? Dini, bayrağı, ezanı olmayanlar Bay Kemal’i destekliyor.” Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise bu sözlere sosyal medyadan yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “İşte gençler, aşmamız gereken eşik bu ve sizsiz olamıyor maalesef” paylaşımında bulundu.

SECCADE İLE BAŞLADI

Erdoğan’ın, geçen hafta yapılan İzmir mitingi öncesinde de AKP teşkilatı, imamlardan mitinge cemaat toplamasını istedi. Erdoğan, İstanbul’da geçen ay yaptığı konuşmada kürsüye seccade ile çıktı. 2015 yılında da Güneydoğu mitinglerinde Ensar Vakfı tarafından basılan Kürtçe Kur’an-ı Kerim’i seçmenlere tanıtmıştı. Kürsüden Kuran’ı sallayan Erdoğan muhalefeti eleştirip ‘’Zerre kadar bunların İslam ile alakası yok” demişti.

Erdoğan’ın din istismarı yapması tepki çekti. CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, “Yapacak bir şeyleri yok. Din tüccarlığı yapıyorlar. Dini istismar ediyorlar. Az kaldı. Ne camiye, ne kışlaya siyaset sokacağız” karşılığını verdi.

İLAHİYATÇI CEMİL KILIÇ: Allah’tan emri peygamber alır

İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, Erdoğan’ın Konya’da yaptığı konuşmada, peygamberlere özgü özellikler taşıdığını ima ettiğini, büyük bir gaf yaptığını belirtti. Kılıç, o konuşmayı şöyle değerlendirdi: “Allah’tan emir alan peygamberdir. Peygamber emir alır, insanlara ulaştırır. İnsanlar peygamberler aracılığıyla Allah’ın emirlerini öğrenir. Peygamber dışında hiç kimse doğrudan Allah’tan emir alamaz. Erdoğan, ‘biz Allah’tan emir alıyoruz’ diyerek büyük bir gaf yaptı. Adeta farkında olmadan peygamberlere özgü bir özellik taşıdığını söylemiş oldu. Böyle bir cümleyi yanlışlıkla Kılıçdaroğlu söylemiş olsaydı ‘peygamber olduğunu iddia ediyor’ diye yeri göğü inletirlerdi. Aynı durum Tayyip Erdoğan için olduğunda aynı değerlendirmeler söz konusu olmuyor.”

CHP ADAYI FUAT YILDIRIM: Elması kömür karşılığı satmak!

Gezi imamı olarak tanınan, CHP İstanbul Milletvekili adayı Fuat Yıldırım, dinin tek koruyucusunun sadece Allah olduğunun altını çizdi. Yıldırım, şu tespiti yaptı: “Din, Alemler Rabbi olan Allah’ın dinidir. Kitabı ve Peygamberi; bütün insanlık içindir, evrenseldir. Ne Din, ne Kitap, ne de Peygamber bir partiye ait değildir. Umumun ortak değerleridir. Herhangi bir coğrafya ve ırk dini değildir. Kıyamete kadar da öyle kalacaktır. Bu dinin tek koruyucusu sadece ve sadece Allah’tır. Kim bu değerleri kendisine aitmiş gibi kullanırsa, önce Allah’ı, kitabı ve Hz Peygamberi karşısında bulur. Partiler, şahıslar daima gelip geçicidir. Bu değerler ise ebedidir. Dini ve değerlerini dünya menfaatleri için alet edenler; elması kömür karşılığında satmaya çalışan divane ahmaklar gibidir.” Hakan KAYA/SÖZCÜ

ERDOĞAN DİNİ SİMGELERİ MALZEME YAPIYOR