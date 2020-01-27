“İktidarın siyasi sorumluluğu yok, şehitlik var” – 18 Dakika (27 Ocak 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, yeni haftaya başlarken Elazığ Depremi sonrası siyasette yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı. Deprem vergilerinin akıbetini soran Kongar ve Yanardağ, her depremde iktidarın şehitlik kavramını kullanarak siyasi sorumluluğundan kaçmaması gerektiğini ifade etti. Tele1'e destek olmak için:

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