İKV Başkanı Zeytinoğlu, Birleşik Krallık ile imzalanacak serbest ticaret anlaşmasını değerlendirdi:

İSTANBUL (AA) – İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanması beklenen serbest ticaret anlaşmasına ilişkin, "Bugün imzalanacak olan anlaşma var olan ticaretin herhangi bir gümrük tarifesi veya miktar kısıtlaması olmadan devamını sağlayacak." açıklamasında bulundu.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanması beklenen serbest ticaret anlaşmasının (STA) memnuniyet verici olduğunu bildirdi.

Ticaret Bakanlığı’nın Brexit kararı sonrasında Birleşik Krallık ile görüşmeleri yürüttüğünü hatırlatan Zeytinoğlu, AB ile Birleşik Krallık arasında anlaşmanın imzalanmasının hemen akabinde Birleşik Krallık ile anlaşmayı imzalanmasının önemli bir başarı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık, Türkiye için çok önemli bir ticaret partneri. Almanya’dan sonra ikinci büyük ihracat pazarımız. Ayrıca Birleşik Krallık dünyanın 6’ncı büyük ekonomisi. Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret geçtiğimiz yıl 25,25 milyar dolar oldu. Bu senenin ilk on bir ayında ise Kovid-19 koşullarına rağmen İngiltere'ye 10 milyar dolar civarında ihracat yapıldı. Bugün imzalanacak olan serbest ticaret anlaşması bu ticaretin devamlılığını sağlayacak. Bunun için anlaşmanın hemen yılbaşında yürürlüğe girmesi gerekecek."

Birleşik Krallık’a en fazla ihracat yapan altın, tekstil, hazır giyim, otomotiv, ev aletleri, makine ve demir çelik gibi sektörlerin ve Birleşik Karalık’tan ithalat yapan sektörlerin bir süredir anlaşmasız Brexit ihtimali sebebiyle endişeli olduğunu aktaran Zeytinoğlu, "Bu anlaşma ile rahat bir nefes alındı. Yine Gümrük Birliği'nde olduğu gibi tarife ve kotasız ticaret söz konusu olabilecek. Ancak Gümrük Birliği geçerli olmadığı için menşe şehadetnamesi gibi bürokratik prosedürler ticarette uygulamaya koyulacak." açıklamasında bulundu.

– "Ticaret ve yatırım ilişkilerinin çok daha kapsamlı hale gelmesi mümkün olabilir"

Söz konusu anlaşmanın Türkiye ve Birleşik Krallık arasında sanayi ürünlerinde serbest ticareti devam ettireceğini aktaran Zeytinoğlu, iki ülke arasında ticari ilişkinin hizmetler ve tarım gibi diğer sektörlere de genişletilmesi için ticaret anlaşması müzakerelerinin yeni dönemde devam edebileceğini dile getirdi.

İKV Başkanı Zeytinoğlu, "Bugün imzalanacak olan anlaşma var olan ticaretin herhangi bir gümrük tarifesi veya miktar kısıtlaması olmadan devamını sağlayacak. Anlaşmada aynı zamanda iki ülkenin önümüzdeki 2 yıl içinde anlaşmanın yeni alanları kapsamasına yönelik olarak tekrar görüşmelerini öngören bir hüküm de var. Buna göre ikinci aşamada Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ticari ilişkiyi hizmetler, dijital gündem, tarım gibi alanları kapsayacak şekilde genişletmek mümkün olacak. Bu şekilde var olan anlaşmanın derin ve kapsamlı bir ticaret anlaşmasına dönüşmesi ve iki taraf arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin çok daha kapsamlı hale gelmesi mümkün olabilir". değerlendirmesinde bulundu.

– "AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecini de hızlandırabilir"

Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi sürecine de değinen Zeytinoğlu, Birleşik Krallık ile ticaret anlaşmasının bu alanda da hızlanmaya yol açabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin en büyük ticaret partneri olan AB ile Gümrük Birliğinin güncellenmesi 2016’dan beri siyasi nedenlerle başlatılamıyor. Son olarak AB Konseyi 1 Ekim’de Türkiye’ye önerdiği pozitif siyasi gündem kapsamında gümrük birliği güncellenmesini gündeme getirmişti. Konu AB’nin Mart 2021’deki Liderler Zirvesi’nde tekrar ele alınacak. Türkiye’nin Birleşik Krallık ile ticaret anlaşması imzalaması AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecini de hızlandırabilir. Bu da ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşılması ve dış yatırımlar açısından son derece olumlu olur”.