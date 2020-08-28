İKV'den Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı'ndan faydalanma daveti

İSTANBUL (AA) – İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, başta iş dünyası, araştırmacılar ve üniversiteler olmak üzere ilgili tüm kesimleri, 18 Eylül 2020'de açılacak 1 milyar avro bütçeli Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı’ndan yararlanmaya davet etti.

Zeytinoğlu yaptığı açıklamada, Türkiye’nin de katıldığı Ufuk 2020 Programı sona ermeden önce Komisyonun son bir çağrıya çıkacağını ve AB’nin karbonsuz ekonomiye geçiş hedefi kapsamında oluşturulan bu çağrının Türk şirketlerinin, üniversitelerinin, araştırma kurumlarının ve araştırmacılarının, bilim insanlarının katılımına açık olduğunu belirtti.

Ayhan Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki günlerde açılacak olan Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı 1 milyar avroluk bütçesiyle Türkiye için son derece önemli bir hibe kaynağı olacaktır. Bu çağrıyı yakından izlememiz, projeler geliştirmemiz gerekiyor. AB’nin araştırma ve geliştirme programlarına uzun yıllardır tam katılım sağlayan Türkiye’nin son dönemde de bunun meyvelerini daha fazla almaya başladığını, kabul edilen proje sayılarımızın artığını görüyoruz. Ancak bu çağrı sadece ülkemizdeki işletmelere ve araştırmacılara hibe sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Avrupa Komisyonu'nun yeni kabinesinin hedeflerinden biri olarak belirlediği karbonsuz ekonomiye geçiş konusunda da Avrupalı muhataplarımızla birlikte çalışma imkânı sunuyor. Bu da başarılı Türk projelerinin Türkiye-AB iş birliğinin güçlenmesine somut katkıyı yapacağı anlamına geliyor.”

Çağrı kapsamında pilot uygulamaların, yenilikçi ürünlerin, yeşil ve dijital dönüşümün yönetişimiyle ilgili önerilerin, sosyal ve değer zincirlerinde inovasyonun destekleneceğini aktaran Zeytinoğlu, “Çağrı kapsamında enerji başlığında toplam 128 milyon avro, binalarda enerji verimliliği için 60 milyon avro, çevreci havalimanları ve limanlar için 10 milyon avro, Birliğin Tarladan Sofraya stratejisine destek olacak projeler için 74 milyon avro kaynak ayrılmış durumda. Bu ülkemizde enerji, inşaat, tarım, ulaştırma ve daha pek çok alanda faaliyet gösteren işletmelerimiz ve araştırmacılarımız için önemli fırsatları barındırıyor. Hatta Avrupalı ortaklarımızla birlikte enerji alanında Afrika’da proje yapılması için 40 milyon avroluk kaynak bile var. Türkiye’nin daha çevreci teknolojiler geliştirme kapasitesini ortaya koyacağı projelere yüzde 100’e varan oranda destek alma şansını kaçırmaması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, 1 milyar avro bütçeli Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı ile ilgili Türkiye'de hem AB Programlarından sorumlu Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığının hem de Ufuk 2020 Programı’nın irtibat kurumu olan TÜBİTAK’ın yoğun bir mesai ile bilgilendirme faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkati çeken İKV Başkanı Zeytinoğlu, ilgili tüm tarafların UFUK 2020 Program sayfasından (https://h2020.org.tr/tr) konuyu takip edebileceklerini belirtti.

Ayhan Zeytinoğlu, başta iş dünyası, araştırmacılar ve üniversiteler olmak üzere ilgili tüm kesimleri, 18 Eylül 2020'de açılacak 1 milyar avro bütçeli Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı’ndan yararlanmaya davet etti.

Bu arada, Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısı'nın düzenlendiği 11 alt alan şöyle:

"İklim değişikliği ile mücadele, temiz, erişilebilir ve güvenli enerji, temiz, döngüsel ekonomi için sanayi, enerji ve kaynak verimliliği sağlanmış binalar, sürdürülebilir ve akıllı hareketlilik/ulaşım, tarladan çatala (sofraya) tarım, ekosistem ve biyoçeşitlilik, sıfır kirlilik, toksiklerden arınmış çevre, Avrupa araştırma alt yapılarına destek için bilginin güçlendirilmesi, vatandaşların sürdürülebilir ve iklim değişikliğinden arındırılmış bir Avrupa’ya geçiş için hazırlanması (bilgi, beceri), uluslararası iş birliği."