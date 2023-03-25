İl emniyet müdüründen emrindeki emniyet müdürüne tekme tokat dayak

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin, Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü olarak görev yapan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Metehan Muvaffak Yıldız’ı Ramazan ayının ilk günü makam odasında darp ettiği öne sürüldü.

DAYAK YİYEN MÜDÜR RAPOR ALDI, SAVCILIĞA BAŞVURDU, ŞİKAYETÇİ OLDU

Metehan Muvaffak Yıldız’ın başvurusu üzerine Seyhan Devlet Hastanesi’nde Dr. H. Özgür Ergüneş tarafından, “Dayak Sonrası Muayene ve Gözlem” teşhisiyle yapılan genel adli muayene raporunda 3 gün iş görmemezlik raporu verildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuran Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü Metehan Muvaffak Yıldız, kendisini hakaretlerde bulunarak dövdüğünü ve boğazını sıkarak darp ettiğini öne sürdüğü İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’den şikayetçi oldu.

Hassas Bölgeler Koruma Şube Müdürü Metehan Muvaffak Yıldız, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği, 2023/23261 sayılı soruşturma dosyasındaki ifadesinde olayı şöyle anlattı:

*23 Mart günü, saat 15.47 sıralarında Çukurova İlçe AKP binasının koruma kararını imzalatmak üzere elimde klasör ile Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin makam odasına silahsız olarak girdikten sonra klasörü masasına bıraktım.

*Makamda konuyu kendisine izah etmeye çalıştığım sırada aniden –Yanıma yaklaşma pislik herif, milletten 20-30-100 milyar para almışsın şerefsiz- diyerek önce sol ayağımı tekmeledi.

*Sonra bir eli ile boğazımı sıkıp, diğer eliyle de çeneme vurdu. Ben ona herhangi bir şekilde fiili karşılık vermedim.

*Ben böyle bir şey yapmadım, varsa soruşturun. Soruşturma sonucunda haklılığım ortaya çıkacaktır diyerek odadan çıkmak üzere klasörü alamadan kapıya doğru gittim.

*Bu arada müdür bey bana hitaben, Ben senin hakkında bir şekilde soruşturmayı açarım ve seni de buradan 34. madde kapsamında gönderirim dedi.

*Bunun ardından kapıyı açan korumaları ve özel kalem müdürü beni dışarı çıkardılar.

*Korumaların oradan hızla uzaklaşmamı işaret etmeleri üzerine oradan koşarak ayrıldım. İçeride kalma sürem ancak 5-6 dakikadır.

*Ben dayak yememiş olsaydım klasörümü de alıp çıkardım. Oysa olay nedeniyle klasörüm makam odasında kalmıştır. Olaydan sonra eşimi aradım, durumu anlattım.

*Eşim beni araba ile aldı. Eşimle beraber Seyhan Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporumu aldım.

*Bana iftira atarak, suç uydurarak darbeden, haysiyetimle oynayan, kanunları uygulamak yerine hakaret eden, küfür eden İl Emniyet Müdürü Doğan İnci’den şikayetçiyim.

*Müdürün makam katına girdiğimden ve dayak yedikten sonra makam katından ayrılışımı gösterir şekilde kamera kayıtlarının celp edilmesini istiyorum. Orada olanların tanık olarak beyanlarının alınmasını istiyorum.

SÖZCÜ, OLAYIN TARAFLARINA SORDU

Konuyla ilgili görüşlerini almak istediğimiz Metehan Muvaffak Yıldız, bu olayın İslam dünyasında sevgi ve hoşgörünün en önemli simgelerinden Ramazan ayının ilk oruç gününde yaşanmış olmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtirken, konuyla ilgili savcılık soruşturmasının sürdüğünü ancak devlet memuru olmasından dolayı herhangi bir açıklama yapamayacağını bildirdi.

SÖZCÜ’nün konuyla ilgili görüşlerini almak Emniyet Müdürü Doğan İnci de soruları yanıtsız bıraktı

EŞİNİN İDDİASI : ORUÇ TUTMAYAN EŞİMİN SİGARA İÇTİĞİNİ ANLAYINCA ÖFKELENMİŞ

Metehan Muvaffak Yıldız’ın eşi Aynur Yıldız ise olayla ilgili sorularımızı yanıtlarken, eşinin kendisine, Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin son dönemde yoğun mobbing uyguladığını ancak bunlardan sonuç alamayacağını görünce olay günü farklı bahanelerle kin ve öfke dolu davranışlarını kaba kuvvete dönüştürdüğünü söylediğini öne sürdü.

Eşinin kendisine anlatımlarına göre; konunun asıl nedeninin savcılığa yansımayan farklı bir ayrıntıda gizli olduğunu vurgulayan Aynur Yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

*Olay Ramazan ayının ilk oruç günü yaşanıyor. Eşim oruç tutmamaktadır. Kendisinin bana anlattığına göre Emniyet Müdürü Doğan İnci’nin makam odasına, dışarıda bir sigara içtikten sonra giriyor.

*Kendisinin oruç tuttuğunu bildiğimiz Emniyet Müdürü Doğan İnci bu kokuyu alınca öfkeleniyor ve eşime önce ağzın leş gibi kokuyor, hemen yanımdan uzaklaş dedikten sonra vurmaya başlıyor.

*Daha sonra farklı konuları da bahane ederek eşimi darp etmeyi sürdürüyor. Yani olayın asıl nedeninin, müdür beyin, eşimin oruç tutmamasına ve üzerindeki sigara kokusuyla odasına girmiş olmasına sinirlenmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz.

Eşinin mesleğinin gereği olarak uzun yıllardır terör ve suç örgütleriyle mücadele ettiğini, bir dönem karşısında olduğu FETÖ terör örgütünün de hedefi haline geldiklerini, eşinin ve kendisinin telefonlarının FETÖ mensubu kişilerce dinlendiğinin tespit edildiğini aktaran Yıldız şunları söyledi:

*Eşim 50 yaşında ve üç çocuk babasıdır. Çocuklarından büyüğü uzman doktor, küçüğü diş hekimliği öğrencisi, en küçüğümüz de beş yaşındadır.

*Eşim bu yaşta ve bu kadar hizmetten sonra; mesleğinin gerektirdiği temel sorumlulukların aksine hak, hukuk ve adalet kavramlarına tamamen aykırı bir şekilde hareket eden il emniyet müdürünün insanlık onurunu ayaklar altına alan şiddetine maruz kalmıştır.

*Eşim bu dayağın üzerine, il dışına atanmakla ya da meslekten uzaklaştırmakla da tehdit edilmektedir.

*Emniyet Müdürünün, eşimin aleyhine tanıklık yapanların arkasında olduğunu vurgulayıp, eşimin borç aldığı yönünde personelden ifadeler toplamaya çalıştığını duyuyoruz.

*Şunu özellikle belirtmek isterim ki, emniyet müdürünün eşimin personelinden borç para aldığı iddiaları tamamen yalandır ve olay gününe kadar bu konuda hakkında açılmış hiçbir soruşturma olmadığı gibi hiç kimseye de tek kuruş borcumuz bulunmamaktadır.

*Öte yandan neyle suçlanırsa suçlansın 50 yaşındaki emniyet müdürü bir insan, amiri tarafından makamında nasıl dövülür, bu ülkemiz için nasıl utanç verici bir hadisedir inanın aklım hiç almıyor.

*Eşim, onuru ve şerefi için bu şahıstan şikayetçi olmuştur. Emniyet Müdürü Doğan İnci ile bu yaptıklarından dolayı hukuk çerçevesindeki mücadelemizi sonuna kadar sürdürecek ve yaptıklarının hesabını kanunlar nezdinde soracağız.