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12 Mayıs 2023
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İl Güvenlik Kurulu açıkladı! Fenerbahçe-Trabzonspor maçında…

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’in 34. haftası dev bir maça sahne olacak, Fenerbahçe sahasında Trabzonspor’u ağırlayacak. Zirve yarışı açısından zor bir maça çıkacak olan Sarı-Lacivertliler iddiasını sürdürmek adına mutlak galibiyet hedefliyor. Yeni teknik direktörü Nenad Bjelica’yla ilk galibiyetini son oynanan MKE Ankaragücü maçında alan Bordo-Mavililer ise sezon sonuna kadar moral bulmak adına alabildiği kadar galibiyet almak istiyor.

Perşembe günü oynanacak ve nefes kesecek mücadele öncesinde deplasman tribünü taraftarlarının stada alınıp alınmayacağı merak ediliyordu. İl Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşmasına deplasman taraftarlarının alınmayacağını açıkladı.

Bu doğrultuda Ülker Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmaya Trabzonsporlu taraftarlar giremeyecek.

Alaturka Online
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