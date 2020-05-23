İl il bayram namazı saatleri 2020! Ramazan Bayramı namazı nasıl kılınır? Diyanet bayram namazı vakitleri…

Müslümanların büyük heyecan içerisinde karşıladığı Ramazan Bayramı geldi. İslam aleminde iki büyük bayramdan biri olan Ramazan Bayramı için ise bayram namazı saatleri belli oldu. Bayramı namaz ile karşılayacak olan Müslümanlar bulundukları illerin bayram namazı saatlerini haberimizden görebilirler. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene bayram namazı camilerde değil, evlerde kılınacak. Corona virüsü nedeniyle evlerde bayram namazı ya da duha namazı kılınabilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye’deki tüm illerin bayram namazı saatlerini yayınladı. Vatandaşlar bulundukları illerde bayram namazının saat kaçta kılınacağını yazımızdan öğrenebilirler. İşte bayram namazı kılınışı hakkındaki bilgiler ve 2020 il il bayram namazı saatleri…

81 İLİN BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

* İl merkezlerinin ve ilçelerin bayram namazı saatleri ufak değişiklikler gösterebilmektedir. Yukarıdaki linkten faydalanarak Diyanet’in hazırladığı sayfadan ilçenize özel bayram namazı saatinize de ulaşabilirsiniz.

24 Mayıs 2020 pazar Ramazan Bayramının 1. günü. 24 Mayıs sabahı kılınacak olan bayram namazı saatleri şöyle;

Adana bayram namazı saati: 05:57

Adıyaman bayram namazı saati: 05:43

Afyonkarahisar bayram namazı saati: 06:12

Ağrı bayram namazı saati: 05:20

Aksaray bayram namazı saati: 05:59

Amasya bayram namazı saati: 05:47

Ankara bayram namazı saati: 06:00

Antalya bayram namazı saati: 06:15

Ardahan bayram namazı saati: 05:18

Artvin bayram namazı saati: 05:21

Aydın bayram namazı saati: 06:25

Balıkesir bayram namazı saati: 06:21

Bartın bayram namazı saati: 05:58

Batman bayram namazı saati: 05:32

Bayburt bayram namazı saati: 05:30

Bilecik bayram namazı saati: 06:11

Bingöl bayram namazı saati 05:32

Bitlis bayram namazı saati: 05:26

Bolu bayram namazı saati: 06:03

Burdur bayram namazı saati: 06:15

Bursa bayram namazı saati: 06:15

Çanakkale bayram namazı saati: 06:25

Çankırı bayram namazı saati: 05:56

Çorum bayram namazı saati: 05:50

Denizli bayram namazı saati: 06:20

Diyarbakır bayram namazı saati: 05:35

Düzce bayram namazı saati: 06:05

Edirne bayram namazı saati: 06:21

Elazığ bayram namazı saati: 05:37

Erzincan bayram namazı saati 05:34

Erzurum bayram namazı saati: 05:27

Eskişehir bayram namazı saati: 06:10

Gaziantep bayram namazı saati: 04:48

Giresun bayram namazı saati: 05:36

Gümüşhane bayram namazı saati: 05:32

Hakkari bayram namazı saati: 05:22

Hatay bayram namazı saati: 05:55

Iğdır bayram namazı saati: 05:15

Isparta bayram namazı saati: 06:14

İstanbul bayram namazı saati: 06:13

İzmir bayram namazı saati: 06:26

Kahramanmaraş bayram namazı saati: 05:49

Karabük bayram namazı saati: 05:58

Karaman bayram namazı saati: 06:05

Kars bayram namazı saati: 05:18

Kastamonu bayram namazı saati: 05:53

Kayseri bayram namazı saati 05:52

Kilis bayram namazı saati 05:50

Kırıkkale bayram namazı saati: 05:58

Kırklareli bayram namazı saati: 06:19

Kırşehir bayram namazı saati: 05:57

Kocaeli bayram namazı saati: 06:10

Konya bayram namazı saati: 06:06

Kütahya bayram namazı saati: 06:13

Malatya bayram namazı saati: 05:42

Manisa bayram namazı saati: 06:25

Mardin bayram namazı saati: 05:34

Mersin bayram namazı saati: 06:00

Muğla bayram namazı saati: 06:24

Muş bayram namazı saati: 05:28

Nevşehir bayram namazı saati: 05:56

Niğde bayram namazı saati: 05:57

Ordu bayram namazı saati: 05:38

Osmaniye bayram namazı saati 05:53

Rize bayram namazı saati: 05:27

Sakarya bayram namazı saati: 06:08

Samsun bayram namazı saati: 05:43

Siirt bayram namazı saati: 05:28

Sinop bayram namazı saati: 05:46

Sivas bayram namazı saati: 05:44

Şanlıurfa bayram namazı saati: 05:42

Şırnak bayram namazı saati: 05:27

Tekirdağ bayram namazı saati: 06:19

Tokat bayram namazı saati: 05:44

Trabzon bayram namazı saati: 05:30

Tunceli bayram namazı saati: 05:35

Uşak bayram namazı saati: 06:17

Van bayram namazı saati: 05:21

Yalova bayram namazı saati: 06:13

Yozgat bayram namazı saati: 05:53

Zonguldak bayram namazı saati: 06:01

BAYRAM NAMAZI HAKKINDA BİLGİLER

Bayram namazı, biri ramazan bayramında diğeri kurban bayramındaolmak üzere yılda iki defa kılınan iki rek‘atlık bir namazdır. Bayram namazıHanefî mezhebinde, cuma namazının vücûb şartlarını taşıyan kimselerevâciptir. Şâfiî ve Mâlikîler’e göre müekked sünnet, Hanbelîler’e göre ise farz-ıkifâyedir.Bayram namazının sıhhat şartları, Hanefîler’e göre, hutbe hariç, cumanamazının sıhhat şartları ile aynıdır. Sadece hutbenin hükmü bakımındanaralarında fark vardır. Yani cuma namazında hutbe sıhhat şartı olduğuhalde, bayram namazında sünnettir.

Yine hutbe cuma namazında namaz-dan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur.Şâfiîler’e göre kadınlar da bayram namazı ile yükümlüdürler. Şu var kibu namazın cemaatle kılınması şart olmayıp, münferiden de kılınabilir, fakatcamide cemaatle kılınması daha faziletlidir.Bayram namazının diğer namazlardan kılınış bakımından farkı, bununher rek‘atında üçer fazla tekbir olmasıdır. Bu fazla tekbirlere “zâit tekbirler”denir. Bu ilâve tekbirler vâcip olup birinci rek‘atta kıraatten önce, ikincirek‘atta kıraatten sonra alınır. Tekbirle birlikte eller kaldırılır ve yanlara bıra-kılır(ref‘ ve irsâl). İlk rek‘atta iftitah tekbirinden sonra eller bağlanır(itimâd)ve “Sübhâneke” okunur. Bundan sonra imamla birlikte zâit tekbirlere geçilir.İmamın tekbiri diğer tekbirlerde olduğu gibi sesli, cemaatin tekbirleri ise al-çak sesle olur.

Allahüekber denilerek eller kaldırılır ve yanlara salınır, üçkere “sübhânellah” diyecek kadar beklendikten sonra yeniden tekbir alınır;aynı şekilde eller kaldırılır, yanlara bırakılır ve biraz beklendikten sonra burek‘attaki zâit tekbirlerin sonuncusu olan üçüncü tekbir alınır ve bu defaeller bağlanır. Cemaat susar, imam gizlice eûzü ve besmele çektikten sonraaçıktan okumaya başlar. Fâtiha’dan sonra bir sûre daha okur, rükû ve sec-deden sonra ikinci rek‘ate kalkılır. İkinci rek‘atta imam, Fâtiha ve arkasın-dan bir sûre okuduktan sonra üç defa tekbir alınır ve eller yanlara salıverilir.Dördüncü tekbir rükûa geçiş tekbiri olup bu tekbirle rükûya gidilir ve namaztamamlanır.

DUHA NAMAZI NEDİR? KUŞLUK NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

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