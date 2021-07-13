İl il vaka sayısı açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren haritanın güncel halini paylaştı.

AŞI MESAJI

Bakan Koca, paylaşımında “Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun” mesajına yer verdi.

İSTANBUL’DA YÜKSELİŞ VAR

Haftalık vaka sayısı İstanbul’da 54.6’dan 56.75’e çıkarken, Ankara’da 71.99’dan 59.10’a, İzmir’de 23.51’den 22.16’ya düştü. Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari ise 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.

İŞTE İL İL VAKA SAYILARI

Adana: 9,43

Adıyaman: 11,54

Afyon: 31,89

Ağrı: 193,86

Aksaray: 29,08

Amasya: 27,42

Ankara: 59,1

Antalya: 65,02

Ardahan: 80,07

Artvin: 30,68

Aydın: 11,97

Balıkesir: 16,77

Bartın: 15,08

Batman: 49,82

Bayburt: 19,53

Bilecik: 30,63

Bingöl: 45,78

Bitlis: 119,09

Bolu: 50,51

Burdur: 32,95

Bursa: 27,95

Çanakkale: 17,73

Çankırı: 22,35

Çorum: 37,73

Denizli: 21,71

Diyarbakır: 76,82

Düzce: 33,36

Edirne: 11,04

Elazığ: 38,44

Erzincan: 35,4

Erzurum: 61,98

Eskişehir: 68,52

Gaziantep: 17,85

Giresun: 23,4

Gümüşhane: 16,23

Hakkari: 80,21

Hatay: 6,21

Iğdır: 25,83

Isparta: 45,2

İstanbul: 56,75

İzmir: 22,16

Kahramanmaraş: 10,79

Karabük: 36,94

Karaman: 19,61

Kars: 36,15

Kastamonu: 31,09

Kayseri: 53,26

Kırıkkale: 65,3

Kırklareli: 27,92

Kırşehir: 48,14

Kilis: 5,6

Kocaeli: 34

Konya: 40,18

Kütahya: 70,23

Malatya: 32

Manisa: 18,54

Mardin: 45,4

Mersin: 41,2

Muğla: 16,69

Muş: 40,62

Nevşehir: 36,73

Niğde: 37,56

Ordu: 50,17

Osmaniye: 6,56

Rize: 59,82

Sakarya: 55,92

Samsun: 23,97

Siirt: 231,67

Sinop: 29,57

Sivas: 66,99

Şanlıurfa: 20,99

Şırnak: 27,15

Tekirdağ: 27,75

Tokat: 56,03

Trabzon: 49,88

Tunceli: 10,79

Uşak: 20,84

Van: 100,41

Yalova: 38,04

Yozgat: 24,58

Zonguldak: 25,03

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