İl Sağlık Müdürü Bilge uyardı: Yüz yüze değil sırt sırta çalışın

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Sağlık Ofisi üyelerine yönelik fabrika ve iş yerlerine yönelik corona virüs tedbirleri konuşuldu. Online düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge işçileri çift maske takma ve belli sürelerde maskelerini yenilemeleri yönünde uyardı.

YÜZ YÜZE DEĞİL YAN YANA VEYA SIRT SIRTA ÇALIŞIN

Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Aslı Melek Zeytin ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Fatih Torlak’ın sunumları ile gerçekleştirilen online seminerde, corona virüs ve yeni mutasyonları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. İş yerlerinde alınacak tedbirler ve corona görülmesi halinde yapılacaklar aktarıldı. Eskişehir’in iş hacminin sanayi alanında çoğunluk gösterdiğini belirten Bilge, özellikle fabrikalardaki çalışma alanlarının temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Dr. Bilge yaptığı bilgilendirmede fabrikalarda alınacak tedbirlerle ilgili olarak şöyle konuştu:

“Fabrika içerisinde işçilerin bir arada geçirilen sürenin azaltılması gerekiyor. Bir kişi pozitif olduğunda çok daha fazla kişiye bu şekilde yayabiliyor. Bununla birlikte fabrikalarda yüz yüze değil yan yana veya sırt sırta çalışma şekli oluşturulabilir. Kişiler arasında mutlaka mesafe olmalı ve yakınlığa göre çift maske takılarak belirli aralıklarla maskelerin yenilenmesi sağlanmalı. Bir vardiyada sürekli aynı işçiler çalışırsa temaslıları da aynı vardiya olur, bu nedenle temaslı sayısını arttırmamak için kişilerin vardiyaları da sabit tutulmalıdır.”

FABRİKA İÇİNE TEMİZ HAVA GİRMELİ

Semptom gösteren çalışanların belirlenmesi için her gün semptom takibinin yapılmasının virüsün yayılmasını önleyecek ve temaslı sayısını en az seviyede tutacağının altını çizen Zeytin, “Kişilerin semptomları takip edilmekle birlikte grip ve alerjik kişilerde de corona virüsüne rastlanıldığı için bu kişilere mutlaka test uygulanmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. Ayrıca servislerin mutlaka bölünmesi gerekli, özellikle şoför kısmı ayırılmalı çalışanlardan ayrılmalı. Fabrika içerisine mutlaka temiz hava girmeli, kapı pencere açık olmalı. Aynı cihazın çok fazla kişiye temas etmesi sebebi ile bulaş riski artacağı için; cihaz kullanımının belirli kişilerle sınırlandırılması da oldukça önemli” dedi.