İlaç krizi sürüyor: ‘Olmuyor, konuşmakla olmuyor! Vatandaş ölüyor be!’





Kamera: Ali Selim YAMANLI/SÖZCÜ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere iktidar yetkililerinin ‘Çağ atladık’ diyerek övündüğü sağlık sisteminde her geçen gün yeni bir kriz patlak veriyor. Vatandaşlar sistemdeki sorunlar yüzünden özellikle bazı bölümlerde aylarca muayene randevusu bulamıyor. Muayene olsa dahi doktorunun sevk ettiği diğer muayeneler için tekrar randevu kuyruğuna girmek zorunda kalıyor.

Yurttaşların muayene olabilmesi için aylarca beklemesi yetmezmiş gibi şimdi de teşhis konulduktan sonra ilaç bulmakta sorun yaşıyorlar.

Eczanelerdeki ilaç yokluğu sağlık sektörünü de hastaları da isyan ettirecek boyutlara ulaştı. Özellikle antibiyotik ve çocuk ilaçlarına erişimde ciddi sorun yaşanıyor. Vatandaşlar istedikleri ilacı alabilmek için bazen 4-5 tane eczane gezmek zorunda kalıyorlar.

SÖZCÜ’ye konuşan eczacı Yusuf Dündar, günde en az 50-60 hastaya ‘İlaç yok’ demek zorunda kaldıklarını aktardı. Dündar, “Eczaneler ellerinde olmasına rağmen ilaçları bilerek mi satmıyor?” sorumuza, “Biz ilacı satarken kar ediyoruz, neden (hastaya) vermeyelim ki? Biz ilaçları depolardan istiyoruz, depolar da ‘Bizde yok firma vermiyor’ diyor” şeklinde yanıt verdi.

İstanbul’da hastanelerin yoğunlukta olduğu Okmeydanı’nda eczane eczane dolaşarak ilaç arayan yurttaşlara mikrofon uzattık. Çok sayıda yurttaşın istediği ilacı alamadan çıktığını gözlemledik. SÖZCÜ’ye konuşan hastalar dertlerini şu sözlerle anlattı:

“ÇOCUĞUM HASTA ANTİBİYOTİK BULAMIYORUM”

Hasta olan çocuğu için antibiyotik arayan Ali Akça: “Dördüncü eczaneden sonra buldum. Sıkıntılı bir durum, ilk baktığımız yerde bulmamız lazım. Sağlık Bakanlığı’nın buna bir el atması lazım. Randevu alırken de bu tip sıkıntılar yaşanıyor, bunu çözmeleri lazım sonuçta sağlık. 45 gün uğraşıp randevu alıyorsun daha sonra da ilaç sıkıntısı yaşıyorsun…”

Ali Akça

“İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI”

İnci Tolun: “Maalesef aradığım ilacı bulamadım. Antibiyotikli kulak damlası arıyordum ama bulamadım. Oğlumun kulağı çok kötü durumda. Nasıl çözülecek bu iş ben anlamadım. Başımızdaki büyüklerin buna bir ‘Dur’ demesi gerekiyor, insan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerekiyor. Türkiye’de yaşıyoruz, 2023 yılındayız ve biz ilaç bulamıyoruz. Arayıp bulamadığım ilaç bir kulak damlası… Ben tansiyon hastasıyım ilacımı bulamıyorum, bir tansiyon ilacı almak için 10 tane eczane dolaşıyorum.”

“KAÇ TANE ECZANE GEZECEĞİZ ALLAH BİLİR”

Özkan Karabayır: “Antibiyotik konusunda sıkıntı var. Girdiğimiz eczanelerde ilaçları bulamıyoruz, kaç tane eczane gezeceğiz Allah bilir… Çocuğum ile beraber hasta hasta ilaç bulmak için eczane gezeceğiz. Devletin bu konuya acil bir şekilde el atmasını istiyoruz.”

“4 ECZANE OLDU BULAMADIM”

Alaattin Kodak: “Ben buraya sonda almaya geldim ama yok. Oradan oraya, oradan oraya… 4 eczane oldu… Ben Alibeyköy’den geliyorum burada vardır diye. Alibeyköy’de yok, Okmeydanı hastane bölgesi diye buraya geldim burada da yok. Sonda bulunmazsa ne bulunur kardeşim? Raporlu ilacım için benden 700 lira istediler, ben emekli adamım. Peynir, yumurta alamıyorum… Böyle olmaz! Çıkmış buraya konuşuyorlar, aradığımda bulabileyim ben. Sonda bulunmazsa ne bulunacak? Ne yapacağız böyle? Olmuyor, konuşmakla olmuyor! Vatandaş ölüyor be!”

“HASTAYIZ İLACIMIZI BULAMIYORUZ”

İsmini vermek istemeyen vatandaş: “Doktor antibiyotik yazdı, ilaç bulamıyoruz. İkinci eczaneye geldim burada da yok, şimdi tekrar dolaşacağım. Hastayız ilacımızı bulamıyoruz, antibiyotiğimiz yok. 40 yaşıma kadar hiç böyle bir sorun yaşamadım.”

“ÇOCUK ANTİBİYOTİKLERİNDE ÇOK BÜYÜK SIKINTI VAR”

Eczacı Yusuf Dündar: “Şu an bir ilaç sıkıntısı yaşanıyor, özellikle çocukların antibiyotiklerinde çok büyük sıkıntı var. Her gün en az 50-60 hastaya ‘Yok’ diyoruz, çocukların antibiyotiği olmadığı için. Hastalar bize 5-6 eczane dolaşmış geliyorlar, bu konu hükümetten mi, SGK’dan mı, firmalardan mı, depolardan mı kaynaklı biz de bilemiyoruz. Hastalar genel olarak mağdur.

Biz ilacı satarken kar ediyoruz, neden (hastaya) vermeyelim ki? Biz ilaçları depolardan istiyoruz, depolar da ‘Bizde yok firma vermiyor’ diyor. Demek ki firmalar kar etmek için ilaç vermiyor. Herhalde avro kuru ile ilgili bir güncelleme gelecek. Daha önceki yıllarda da bu sorun oluyordu ama kısa aralıklarla, bu sefer sorun 3 aydır devam ediyor. Çocuk antibiyotikleri uzun zamandır sıkıntıda.”