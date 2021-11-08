İlaç krizinde yeni perde, eczacılar afiş astı: “Bulamadığınız ilaçların sorumlusu eczacınız değil”





Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı düşük kur ithal ilaçları, yüksek kur yerli ilaçları vurdu. Eczanelerde en basit grip, ağrı kesici ilaçları bile bulunamaz hale geldi. Eczacılar, "Eczanelerde bulamadığınız ilaçların sorumlusu eczacınız değildir" yazıları astı. SÖZCÜ'ye konuşan İstanbul Eczacılar Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, "Sağlık Bakanlığı'nın ilaçta fiyat hesaplamasının kullandığı Euro kurunun 4,57 ancak bu normal reel kurunun neredeyse yarısı kadar. Reel Euro kuru 11 TL'yi aşmış durumda. Aradaki makas açıldı. Makasın açılması, firmalar çok daha maliyetli üretip çok daha ucuza satmak zorundalar. Makas açıldıkça zarar edecekleri endişesiyle bir kısım ilaçları getirmemeye ve piyasaya sunmamaya başladı." dedi.