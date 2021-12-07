‘İlaç, protez ve sarf malzemesi üreten firmalar Türkiye’den çekildi’

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi ve Denizli Tabip Odası Başkanı Rıza Hakan Erbay döviz kurundaki artışın sağlık sektöründe ciddi sorunları beraberinde getirdiğini söyledi.

Selami AYDIN

Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey üyesi ve Denizli Tabip Odası Başkanı Rıza Hakan Erbay ekonomik kriz ve kurdaki artışın sağlık sektöründe ciddi sorunları beraberinde getireceği uyarısında bulundu.

SÖZCÜ’ye konuşan Erbay sağlık araç ve gereçlerin çoğunlukla dövize indeksli olduğunu hatırlatarak; “Artık ilaç, protez, tıbbi cihaz ve sarf malzemesi üreten bir çok uluslararası firma Türkiye’den çekildi. Bu çekilme sürüyor. Çünkü resmi hastaneler özellikle de üniversite hastaneleri çok borçlu ve batakta olduğu için ödeme yapamıyor. Bu durumda firmalar ihaleye girmiyor, girse de çok yüksek fiyatlar veriyor” diye konuştu.

“ANCAK AZINLIĞIN SAĞLIK HİZMETİ ALABİLECEĞİ BİR SÜRECE GİDİYORUZ”

Bazı hastanelerde beyin cerrahisi ve ortopedi ameliyatlarının malzeme sıkıntısı nedeniyle durma noktasına geldiğini ifade eden Erbay, “Sağlık harcamalarının devlete maliyeti dövizle birlikte artıyor. Şu anda ekonomik kriz nedeniyle halkımızın sağlığı ve tedavisi açısından önemli bazı ilaç ve gereçlerde sıkıntı yaşanabileceğini ön görebiliriz. SGK daha büyük sıkıntıya girecek. Ancak parası olan azınlık bir kesime sağlık hizmeti sunulabilecek bir dar boğaza doğru gidilmekte olduğunu görüyoruz” dedi.

YURT DIŞINA HEKİM GÖÇÜ UYARISI

Türkiye’de ekonomik ve sosyal kaygıların giderek arttığını belirten Erbay, “Umudun azalmasına neden olan bu koşullarda yurt dışına hekim ve beyin göçü de maalesef giderek artmaktadır. Bu durumda, hekimlik mesleğini sınavda yüzde birlik dilimlerde başarı göstererek seçmiş, zor, uzun ve kaliteli bir eğitim sürecinden geçmiş ülkenin değerli, yetişmiş insanlarına ve iş gücüne sahip çıkması için vakit gelmiş ve hatta geçmektedir.

Hekimlerin özlük haklarının verilmesi için samimi çabalar gösterilmesini, ekonomik ve sosyal haklarının ve toplumda hak ettiği yerin dünya standartlarında bir an önce verilmesinin ülke ve toplum sağlığı için hayati olduğunu kayıt altına almak isteriz” ifadelerini kullandı.

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