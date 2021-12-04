İlaçtan sonra medikal malzeme krizi kapıda

Sağlık sektörüne hizmet veren medikal firmaların sıkıntısını gündeme taşıyan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, sektördeki firmaların alacağının 10 milyar lirayı bulduğunu söyledi. Ortopedi ve beyin cerrahisi alanındaki acil ameliyatların yapılamaması riski var.

İlker KILIÇASLAN

Döviz kurunda her geçen gün yaşanan artış, birçok sektörü olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Özellikle dolarda yaşanan artış sağlık sektörünün de olumsuz yönde etkilenmesine sebep oldu.

Sağlık sektörünün vazgeçilmezi olan tıbbı cihazları üreten firmaların üyesi olduğu Ortopedi ve Omurga Cerrahisi Tıbbi Malzeme İmalatçıları, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (ORDER), Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği (TTÜDER), Tıbbi Malzeme Üreticileri, Sanayicileri Derneği (TÜSAN), İç Anadolu Sağlık Sen Derneği ve Tüm Ortopedi ve Beyin Cerrahisi Bayileri Derneği (TOBDER) ve İç Anadolu Sağlık Sanayicileri Derneği geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’na gönderdikleri ortak dilekçe ile istekleri karşılanmadığı takdirde sağlık kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını duyurmuşlardı.

Sektörün temsilcileri ile görüşme yaptığını ifade eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu yaptığı açıklamada, yaşanan sıkıntıyı gündeme taşıdı.

‘ALACAKLARI 10 MİLYAR LİRAYI BULDU’

Tıbbi cihaz ve malzeme üreteci firmaları temsil eden örgütlerin uzun süredir seslerini duyurmaya çalıştığını ancak sorunlarına çözüm bulamadığını dile getiren CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, firmaların artık hastanelere tıbbi cihaz ile malzeme veremeyecek duruma geldiğini dile getirdi.

İlaç krizinin yaşandığı bugünlerde şimdide tıbbi cihaz ve malzeme sıkıntısının baş göstereceğini belirten CHP’li Bakırlıoğlu şöyle konuştu:

“Hazine ve Maliye Bakanı olan Nureddin Nebati’nin bakan yardımcılığı döneminde medikal sektörünün son biriken alacakları 19 milyar TL’yi bulmuş, Nureddin Nebati tarafından kendilerine dayatılan alacaklarından yüzde 25’inden feragat etme şartıyla geçen yıl kasım ayı ve bu yıl ocak ayı olmak üzere iki taksitte ödemeler yapılmış ve alacakları 4 milyar liraya kadar düşürülmüştü.

Bundan sonra ödemelerin düzenli olarak yapılacağı taahhüt edilmişti. Ancak verilen sözler yine tutulmadı ve o günden bu yana ödeme olmadı. Vadeler 18 ayı ve sektörün toplam alacağı yine 10 milyar lirayı buldu. Bu alacakların 7 milyarı kamu hastanelerinden, 3 milyarı ise üniversite hastanelerinden.”

‘SAĞLIK SEKTÖRÜ RİSK ALTINDA’

Döviz kurundaki artışların büyük kısmı ithal edilen tıbbi cihaz ve malzemelerin fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu dile getiren CHP’li Bakırlıoğlu açıklamasına şöyle devam etti:

“Döviz kurundaki artış ile birlikte çok büyük kısmı ithal edilen tıbbi cihaz ve malzemelerin döviz kurundaki artışlarla birlikte fiyatlar da zamlandı. Fakat daha önceden hastanelere verilen medikal malzemelerin malların hala parası ödenmedi.

Tıbbi cihaz firmalarının üyesi olduğu beş dernek, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve SGK‘ya birer yazı göndererek sağlık kurumlarından gelecek talepleri karşılayamayacaklarını bildirdiler. Açıkçası sorun çözülmezse hastanelere medikal malzeme veremeyeceklerini dile getirdiler. Bu durum sağlık sektörü için büyük risk. Böyle giderse hastanelerde ne ameliyatlar ne de tedaviler yapılabilecek.”

6 ARALIK TARİHİNE DİKKAT ÇEKTİ

CHP’li Bakırlıoğlu, tıbbi cihaz ve malzeme üreten firmaların üyesi olduğu 4 büyük derneğin 6 Aralık Pazartesi’den itibaren geçerli olmak üzere önemli bir karar aldığı bilgisine ulaştığını dile getirerek, alınan kararın sağlık sektöründe büyük sıkıntı yaşanacağına işaret ettiğini söyledi.

Kendisine ulaşan bilgide ORDER,TÜSAN,TOBDER ve TTÜDER’e üye olan firmaların 6 Aralık tarihinden itibaren ortopedi ve beyin cerrahisi alanlarında her türlü tıbbi medikal malzeme satışını durduracağının belirtildiğini söyleyen CHP’li Bakırlıoğlu şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de sağlık kurumlarına tıbbi malzeme tedarik eden medikal firmalar ve bunların üyesi bulunduğu 4 dernek 6 Aralık tarihinden itibaren ortopedi ve beyin cerrahisi alanlarında her türlü tıbbi medikal malzeme satışını durduracağının bilgisine ulaştım. Bu durum 6 Aralık’tan itibaren ortopedi ve beyin cerrahisi alanlarında acil ameliyatların bile yapılayacağı anlamına geliyor. Ayrıca bilgi amaçla aradığım bir doktor arkadaşım yaşanan sıkıntıyı ‘sakın bir yerinizi kırmayın’ diyerek yaşanacak sıkıntıyı gözler önüne serdi.”

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN TALEPLERİ NET

CHP’li Bakırlıoğlu açıklamasında son olarak sektör temsilcilerinin taleplerini de gündeme taşıyarak şöyle konuştu:

“Aslında sağlıktaki bu kriz göz göre geliyorum diyor. Fakat bu güne kadar dikkate alınmadılar. Medikal sektörü, 2020-2021yılından kalan tıbbi cihaz firma alacaklarının ödenmesi istiyor. Her yıl SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) fiyatlarının TEFE-TÜFE oranlarına göre artırılması gerektiğini ifade ediyorlar.

Tıbbi cihaz firma ödemelerinin 60 gün vade ile gerçekleşmesi yönünde talepleri var. Görülüyor ki bu sorun daha da büyürse sağlık hizmetlerini aksatacak. Kriz kapıya dayanmadan bu sorunun çözülmesi gerekiyor. Medikal sektörünün alacakları en kısa zamanda ödenmeli ve hiçbir vatandaşımız bu yüzden sıkıntı yaşamamalı.”

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