İlahiyatçı Cemil Kılıç’a saldıranlarla ilgili yeni gelişme

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
– Gaziosmanpaşa İlçemiz Bağlarbaşı Mahallesinde 25.03.2023 Cumartesi günü saat 15.15 sıralarında C.K. isimli şahsın kasten yaralanması olayının aydınlatılması ile ilgili yapılan çalışmalarda;
– Şüphelilerin E.D., Y.G. ve R.B. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir.
– R.B. isimli şahıs 26.03.2023 tarihinde yakalanmış, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.
Y.G. ve E.D. isimli şahıslar da bugün yakalanarak gözaltına alınmış, tahkikat işlemleri devam etmektedir.