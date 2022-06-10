İlanen Tebligat – 2017/57 Esas

TÜRK MILLETİ ADINA
T.C.
ESKİPAZAR
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2017/57 Esas
KARAR NO : 2020/375
HAKİM : Hüsameddin Can POYRAZ 216177
KATİP : Büşra AKKAYA 243650
DAVACILAR :
1- AYHAN ERASLAN – 72580101026 Karşıyaka Mah. 799 Sk.
No:20 İç Kapı No:12 Gölbaşı/Ankara/ ANKARA
2- AYNUR KARAPINAR – 72424106286 Şafak Mah. 845 Sk.
No:1 İç Kapı No:7 Gölbaşı/Ankara/ ANKARA
3- DÖNDÜ YEŞİL – 11055151852 Atatürk Mah. Sancarlı Sk.
No:4 İç Kapı No:12 Kahramankazan/ ANKARA
4- MELİHA COŞTU – 72295110580 Yeşil Mah. Levent Sk. No:6
İç Kapı No:10 Karabük Merkez/ KARABÜK
5- RAMAZAN ERASLAN – 72601100366 Yurtbeyi Mah.
Yurtbeyi Küme Evleri No:300 Gölbaşı/Ankara/ ANKARA
6- REFİYE ERASLAN – 72604100202 Şafak Mah. 833 Sk.
No:16 İç Kapı No:1 Gölbaşı/Ankara/ ANKARA
7- SONGÜL DOĞMUŞ – 34085384038 Atatürk Mah. Neyzen Sk.
No:10A Karabük Merkez/ KARABÜK
8- ŞERİFE KIR – 17282944052 Şirinevler Mah. Peyami Sefa Cad.
No:40 İç Kapı No:2 Karabük Merkez/ KARABÜK
9- YETER BEKTAŞ – 10381172890 Birlik Mah. 500 Sk. No:10
İç Kapı No:4 Çankaya/ ANKARA
10- YILMAZ ERASLAN – 72583100972 Yeni Batı Mah. Şehit
Mehmet Kolcu Cad. No:15/3C İç Kapı No:14 Yenimahalle/
ANKARA
DAVALILAR :
1- ABDULLAH GÜNDÜZ -55519669668 Osmangazi Mah. Dicle
Sk. No:4 İç Kapı No:7 Darıca / KOCAELİ
2- AHMET AKARSU -16408811964 Gökevler Mah. 2317. Sk.
No:9- İç Kapı No:25- Esenyurt/ İSTANBUL
3- ALPER CESUR -71623132904 Kozluk Mah. Övül Tezişler
Cad. No:25 İç Kapı No:12 İzmit / KOCAELİ
4- ALTUN GÖKTAŞ -35030352348 Fevzi Çakmak Mah.
Rüstempaşa Cad. No:9 Karabük Merkez/ KARABÜK
5- ARİFE COŞTU -72058118440 Atatürk Mah. Harun Reşit Sk.
No:10 İç Kapı No:2 Karabük Merkez/ KARABÜK
6- AYŞE COŞTU -72094117292 Atatürk Mah. Harun Reşit Sk.
No:10 İç Kapı No:2 Karabük Merkez/ KARABÜK
7-AYŞE KABULLAR -71746128860 Yenimahalle Mah. Mutlu
Sk. No:10 İç Kapı No:1 Safranbolu/ KARABÜK
8-BAHRİYE YEŞİLOĞLU -10821159658 Merkez Mah. Menekşe
Sk. No:21 İç Kapı No:2 Eskıpazar/ KARABÜK
9- BİROL COŞTU -72016119816 Taşyaka Mah. 208. Sk. No:9 İç
Kapı No:3 Fethiye/ MUĞLA
10- CEVAT CESUR -71638132494 Yaşamkent Mah. 3211 Sk.
No:20A İç Kapı No:33 Çankaya/ ANKARA
11- DÖNDÜ GÜLBAĞ -65119349402 5000 Evler Cumhuriyet
Mah. 33. Cad. No:57 İç Kapı No:7 Karabük Merkez/ KARABÜK
12- DURSUN COŞTU -72031119396 Tuzla Mah. Celal Bayar
Cad. No:29 İç Kapı No:1 Fethiye/ MUĞLA
13- ELMAS GÜNDÜZ -39836192450 Şirinevler Mah. Sunay Sk.
No:4 İç Kapı No:15 Karabük Merkez/ KARABÜK
14- ERDAL COŞTU -72043118950 Cumhuriyet Mah. 503 (Cmh)
Sk. No:5 İç Kapı No:19 Fethiye/ MUĞLA
15- ERDOĞAN GÜNDÜZ -55474671188 Kurtuluş Mah. Okul
Sk. No:10 Karabük Merkez/ KARABÜK
16-ERHAN YEŞİLOĞLU -10758161762 Cumhuriyet Mah.
Dostlar Cad. No:21C İç Kapı No:28 Silivri/ İSTANBUL
17- EROL CESUR -71632132612 Yeşil Mah. Çetin Sk. No:1 İç
Kapı No:2 Karabük Merkez/ KARABÜK
18- EROL YEŞİLOĞLU -10770161306 VERVİERS /BELÇİKA
KRALLIĞI
19- ESMA SEZER -16786799328 Yeşil Mah. Manolya Sk. No:20
İç Kapı No:3 Karabük Merkez/ KARABÜK
20- FARUK YEŞİLOĞLU -10710163346 Akpınar Mah. Meltem
Sk. No:37-39 İç Kapı No:11 Sancaktepe / İSTANBUL
21- FATİH CESUR -71626132840 Harbiye Mah. Nakış Sk.
No:11 İç Kapı No:25 Çankaya/ ANKARA
22- FATMA ASLAN -28832558292 Yeşil Mah. Güneş Sk. No:4
İç Kapı No:7 . Karabük Merkez/ KARABÜK
23- FATMA CESUR -71635132558 Hürriyet Mevkii Çanakkale
Sk. No:79/2 İç Kapı No:2 Mahmudiye Ezine/ ÇANAKKALE
24- FİKRİ COŞTU -72085117584 5000 Evler Bahçelievler Mah.
13. Sk. No:4 Karabük Merkez/ KARABÜK
25- GÜLDOĞAN GÜNDÜZ -55471671242 İstasyon Mah. Yusra
Sk. No:5 İç Kapı No:2 Tuzla/ İSTANBUL
26-GÜLLÜ UZUNOZ -10761161698 Orhan Gazi Mah. 1658. Sk.
No:99 İç Kapı No:10 Esenyurt/ İSTANBUL
27- HAMİDE ŞENGÜL -10776161188 Yahşibey Mah. Yahşibey
7 Sk. No:7 İç Kapı No:1 Dikili/ İZMİR
28- HATİCE ALTAY -60964431104 Çınardere Mah. Sultaniye
Sk. No:1/5 İç Kapı No:26 Pendik/ İSTANBUL
29- HİKMET CESUR -71494137220 Yeşil Mah. Esentepe Cad.
No:127 İç Kapı No:2 Karabük Merkez/ KARABÜK
30- HÜSEYİN AKARSU -16402812172 Yeşil Mah. Esentepe
Cad. No:70 İç Kapı No:3 Karabük Merkez/ KARABÜK
31-HÜSNÜ CESUR -71620133058 Chula Vista /Amerika Birleşik
Devletleri
32- İHSAN ÇALMAN -72988087458 Karasu Mevkii Karasu
Küme Evleri No:49 Yeşiller Eskıpazar/ KARABÜK
33- İSMAİL YEŞİLOĞLU -10773161242 Bahçelievler Mah.
Funda Sk. No:27 İç Kapı No:9 Zonguldak Merkez/
ZONGULDAK
34- KADİR GÜNDÜZ -55516669722 İstasyon Mah. Yusra Sk.
No:5 İç Kapı No:2 Tuzla/ İSTANBUL
35- KADRİYE DAĞTARLA -44480037460 5000 Evler
Cumhuriyet Mah. 36. Cad. No:1 İç Kapı No:5 Karabük Merkez/
KARABÜK
36- KEZBAN COŞTU -72046118896 Namık Kemal Mah.
Kanarya Sk. No:38 Karabük Merkez/ KARABÜK
37- KEZBAN YEŞİLOĞLU -10782160960 Şehit Osman Avcı
Mah. Kaplan Cad. No:16D İç Kapı No:22 Etimesgut/ ANKARA
38- KUDRET GÜNDÜZ -55534669148 Osmangazi Mah. Dilan
Sk. No:16 İç Kapı No:2 Darıca / KOCAELİ
39- MAKTÜRE UTLU -19291716286 No:34 Taşanlar Çerkes/
ÇANKIRI
40- MELEK KELEŞ -74623018988 Osmangazi Mah. Çağla Sk.
No:7 İç Kapı No:5 Darıca / KOCAELİ
41- MEVLÜT ÇALMAN -72979087740 Karasu Mevkii Karasu
Küme Evleri No:49 Yeşiller Eskipazar/ KARABÜK
42- MUSTAFA AKARSU -16405812018 Akse Mah. 532. Sk.
No:5 İç Kapı No:14 Çayırova/ KOCAELİ
43- MUYESSER IŞIK -36038318978 Yeşil Mah. Şafak Sk. No:1
İç Kapı No:2 Karabük Merkez/ KARABÜK
44- NAZIM ÇALMAN -73003086906 Karasu Mevkii Karasu
Küme Evleri No:49 Yeşiller Eskıpazar/ KARABÜK
45- NAZMİYE SEN -14592033872 VERVİERS /BELÇİKA
KRALLIĞI
46- NİZAMETTİN COŞTU -72076117876 100.Yıl Mah. 1030.
Sk. No:1 İç Kapı No:7 Karabük Merkez/ KARABÜK
47- NURAY ÇAMLICA -42503104458 Turgutalp Mah. Bergama
Cad. No:116 İç Kapı No:6 Soma/ MANİSA
48- PENPE COŞTU -72067118158 Namık Kemal Mah. Kanarya
Sk. No:38 Karabük Merkez/ KARABÜK
49- RAMAZAN ÇALMAN -72997087166 Karasu Mevkii Karasu
Küme Evleri No:42 Yeşiller Eskıpazar/ KARABÜK
50- RECEP YEŞİLOĞLU -10797160450 Demetevler Mah.
Kerkük Cad. No:16 İç Kapı No:10 Yenimahalle/ ANKARA
51- SABRİ AKARSU -16420811508 Yeşil Mah. Esentepe Cad.
No:70 İç Kapı No:1 Karabük Merkez/ KARABÜK
52- SADETTİN SONER CESUR -71611133340 CHULA VISTA
/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ
53- SATI COŞTU ORTAKUZ -72073117930 Zümrütevler Mah.
Seher Sk. No:7 İç Kapı No:8 Maltepe/ İSTANBUL
54- SATILMIŞ COŞTU -72079117712 Atatürk Mah. Harun Reşit
Sk. No:10 İç Kapı No:2 Karabük Merkez/ KARABÜK
55- SEHER COŞTU -44051051864 Yeşil Mah. Şehit Mehmet
Esen Sk. No:52 İç Kapı No:14 Karabük Merkez/ KARABÜK
56- SEHER ŞAHİN -12223951960 Kapullu Mah. 913 Sk. No:46
İç Kapı No:1 Karabük Merkez/ KARABÜK
57- SELMA CESUR -71629132786 Hürriyet Mevkii Çanakkale
Sk. No:79/2 İç Kapı No:2 Mahmudiye Ezine/ ÇANAKKALE
58- SEMRA CEVİK -15730834214 Yeni Mah. Hanımsuyu Sk.
No:11 İç Kapı No:3 Çankırı Merkez/ ÇANKIRI
59- SEVİM TAHTA -11320981702 5000 Evler Bahçelievler
Mah. 77. Sk. No:9 İç Kapı No:2 Karabük Merkez/ KARABÜK
60- SONER YEŞİLOĞLU -10683164234 Şehit Osman Avcı
Mah. Kaplan Cad. No:16D İç Kapı No:22 Etimesgut/ ANKARA
61- SUNA COŞKUN -40481171882 Cami Mah. Orçun Sk. No:5
İç Kapı No:7 Darıca / KOCAELİ
62- SÜLEYMAN CESUR -71512136624 100.Yıl Mah. 1009.
Cad. No:92 İç Kapı No:3 Karabük Merkez/ KARABÜK
63- ŞAHİN COŞTU -72088117420 Karasu Mevkii Karasu Küme
Evleri No:2 Yeşiller Eskıpazar/ KARABÜK
64- SAYESTE GÖK -74449038740 Kayabaşı Mah. Koru Sk.
No:5 Karabük Merkez/ KARABÜK
65- ŞEFİKA ÖZDEMİR -63709396676 Merkez Mevkii Merkez
Küme Evleri No:33A İç Kapı No:A Ozanköy Eskıpazar/
KARABÜK
66- ŞEVKİ YEŞİLOĞLU -10791160678 Şenlik Mah. Sedefçiler
Sk. No:32 İç Kapı No:11 Keçiören/ ANKARA
67- TANZER COŞTU -72049118732 Demetlale Mah. 408 Cad.
No:120 İç Kapı No:15 Yenimahalle/ ANKARA
68- TUNCAY COŞTU -72040119004 Şafaktepe Mah. Hakan
Cad. No:57 İç Kapı No:3 Mamak/ ANKARA
69- YETER SARIİPEK -36575301112 Yeşil Mah. Bilgin Sk.
No:15/1 İç Kapı No:12 Karabük Merkez/ KARABÜK
70- ZEHRA KARAPINAR -72469104766 Yeşil Mah. Gaye Sk.
No:1 İç Kapı No:3 Karabük Merkez/ KARABÜK
DAVA : Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı)
DAVA TARİHİ : 15/06/2017
KARAR TARİHİ : 19/02/2020
KAR. YAZ. TAR. : 17/03/2020
Mahkememizde görülmekte bulunan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki
Sebeplere Dayalı) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacının 15/06/2017 havale tarihli dava dilekçesinde özetle, EskipazarYeşiller Köyü
131 ada 6 parsel sayılı taşınmazın yapılan kadastro çalışmaları sırasında davalıların murisleri adına tespit edilerek tescil gördüğünü, dava konusu taşınmazın 50-60 yıldır kendi zilliyetliği altında bulunduğunu, müris babaları Kadir Eraslan’dan intikal ettiğini, 4.000 m2’luk kısmı davalıların mürislerinin adına kayıtlı 131 ada 6 parsel nolu taşınmaza yanlışlıkla ila ve edildiğini, dava konusu 131 ada 6 parsel nolu taşınmazın yaklaşık 4.000 m2’lik kısmı adlarına tescil edilerek tapuya ayrı bir parel olarak tescil edilmesi gerekirken kendilerine ait olan kısmın davalılar adına kayıtlı olan 131 ada 6 parsel nolu taşınmaza ilave edildiğini, bu 4.000 m2’lik kısmın müris babası Kadir Eraslan mirasçıları adına tapuya kayıt ve tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı Şahin Coştu, Hikmet Cesur ve Satılmış Coştu’nun 13/07/2017 havalet tarihli
cevap dilekçesinde özetle; söz konusu taşınmazın tam hisse olarak taraflarına ait olduğunu,
davanın reddini talep ettiğini, yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin karşı tarafa
yükletilmesini talep ve beyan etmiştir.
Davacı Songül Doğmuş, Şerife Kır’ın 05/09/2017 havale tarihlidilekçeleri ile açılan
davaya muvafakatının olduğunu beyan etmiştir.
Davacı Yeter Bektaş’un 12/09/2017 havale tarihli dilekçeleri ile açılan davaya
muvafakatının olduğunu beyan etmiştir.
Davacı Refiye Eraslan,Aynur Karapınar,Yılmaz Eraslan, Ramazan Eraslan’ın
04/10/2017 havale tarihli dilekçeleri ile açılan davaya muvafakatının olduğunu beyan
etmiştir.
Davalı Kezban Yeşiloğlu, Hamide Şengül, İsmail Yeşiloğlu, Erhan Yeşiloğlu, Faruk
Yeşiloğlu, Soner Yeşiloğlu’nun 14/01/2020 havalı tarihli dilekçeleri ile herhangi bir hak talep
etmediklerini beyan etmişlerdir.
Davalı Şahin Coştu’nun 17/07/2019 tarihli 6. Celse duruşmasında ” tapu kaydında bir
yanlışlık olmuş, sınırlarımız bellidir ancak taşınmazlar iç içe geçmiştir, bu yanlışlığın
düzeltilmesini istiyoruz.” şeklinde beyanda bulunmuştur.
05/08/2019 tarihli keşifte davalı Şahin Coştu ” davayı kabul ediyorum, bilirkişilerin
ölçmüş olduğu kısım davacılara , bu kısmın doğu tarafı ise bize aittir, kadastro tespitinde
yanlış yazılmıştır.” şeklinde beyanda bulunmuştur.
05/08/2019 tarihli keşifte davalı Satılmış Coştu” davayı kabul ediyorum, bilirkişilerin
ölçmüş olduğu kısım davacılara , bu kısmın doğu tarafı ise bize aittir, kadastro tespitinde
yanlış yazılmıştır.” şeklinde beyanda bulunmuştur.
DELİLLER:
-Dava konu taşınmazların tapu kayıtları ve kadastro tutanakları ile tapu kayıt
tedavülleri celp edilmiştir.
-Dava konusu taşınmazlara ilişkin kroki Kadastro Müdürlüğünden istenmiştir.
-Dava konusu taşınmazları ve sınırlarını iyi bilen mahalli bilirkişi isim listesi kolluk
aracılığıyla tespit ettirilmiştir.
-Davacıların kök murise ait varaset ilamı ile müteveffaların veraset ilamları dosya
arasına alınmıştır.
-Eskipazar Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/243 Esas-2017/343 Karar sayılı miras
ortaklığına temsilci atanma dosyası gerekçeli kararı ve kesinleşme şerhi dosya arasına celp
edilmiştir.
-Mahkememizce 05/08/2019 günü mahallinde keşif yapılmış, mahalli bilirkişiler
dinlenilmiş teknik bilirkişilerden rapor aldırılmıştır.
Fen bilirkişisi havale tarihli raporlarında: dava konusu taşınmazın kadastro
çalışmalarında 5.722,27 m2 yüzölçümünde ve tarla vasfında olduğunu, Ahmet oğlu Nuğman Coştu, Fikri oğlu Osman Coştu ve İsmail oğlu Zülfi Cesur adına tahdit ve tescil edildiğini, kadastroca yapılan 30 günlük yasal süre içerisinde dava açılmadığından kesinleşerek 31/07/2007 tarihinde tapuya tescil edildiğini, 131 ada 6 nolu parselin krokide A harfi ile gösterilen (A)=3643.55 m2 miktarındaki kısmı davacının mürisi veya mirasçıları adına adanın son parselleri verilmek suretiyle tapuya tescil edilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu beyan etmiştir.
Ziraat bilirkişisi 09/09/2019 havale tarihli raporunda dava konusu taşınmazın
yüzölçümünün 2.078,72 m2 tarla vasfında olduğunu, m2 değerinin 4,84TL olduğunu,
taşınmazın toplam değerinin ise 30.911,00 TL olduğu yönünde rapor ibraz etmiştir.
DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;
Dava kadastrodan önceki sebeplere dayalı tapu iptal ve tescil davasıdır.
Dava konusu taşınmazın tapu kaydı incelendiğinde, 19/02/2007 tarihinde yapılan
kadastro tespit çalışmalarında, vergi kaydına rastlanmadan ve senetsizden kazandırıcı
zamanaşımı zilyetliği hükümlerine göre kök mürislerinden intikalen ve taksimen Nuğman
Coştu, Osman Coştu ve Zülfi Cesur adına tescil edildiği, bu nedenle dava konusu taşınmazın
evveliyatında tapusuz olduğu anlaşılmaktadır. Kadastro Kanunun 14. Maddesi “Tapuda
kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40,
kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla
taşınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini
belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir.”
hükmü uyarınca, kesinleşen kadastro tespiti sırasında tapu kaydına dayanılmadığı gibi,
davacı taraf da tapu kaydına dayanmamış olması nedeniyle uyuşmazlığın zilyetlik
hükümlerine göre çözümlenmesi zorunludur. 402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 14. ve Türk
Medeni Kanununun 713/1. maddesi uyarınca bir taşınmazın zilyetlik yoluyla edinilmesi için
davasız, aralıksız malik sıfatıyla en az 20 yıl süreyle ekonomik amacına uygun olarak zilyet
ve tasarruf edilmesi gerektiği gibi, taşınmazın nitelik itibariyle de kazanmaya elverişli
yerlerden bulunması icap eder. Zilyetlik, maddi bir olay olup, her türlü delil ile ispat
olunabilir. Zilyetliği ispat etmek, bunu iddia eden tarafa düşer. Dosya kapsamında dinelen
mahalli bilirkişi ve tanık beyanları ile, dava konusu taşınmazın talep edilen bölümüne ilişkin
olarak davacıların ağaç dikmek ve tel örgü çekmek suretiyle tasarruflarının bulunduğu,
davalıların bu kısma ilişkin herhangi bir zilyetliğinin bulunmadığı, dava konusu edilen
bölümün öncesinde bahçe vasfıyla patates ve soğan gibi tarım ürünlerinin davacıların mürisi
tarafından dikilmek suretiyle ekonomik amaca uygun zilyetliklerinin bulunduğu, bu hususun
ziraat bilirkişi raporu ile de doğrulandığı, bu olgular karşısında dava konusu taşınmazların
tarla niteliği ile kadastro tespitinin yapıldığı, mahallinde yapılan keşifte dinlenen yerel
bilirkişi ve tanık beyanlarına göre, dava konusu taşınmazların evveliyatta davacının miras
bırakan babası Kadir Eraslan tarafından tarım yapılarak tasarruf edildiği, ölümünden sonra
mirasçılarına isabet ettiği ve kadastro tespitine kadar davacının taşınmazlara malik sıfatıyla
zilyet olduğu anlaşılmıştır. Davanın tapu iptal ve tescil davası olması nedeniyle davada,
davalı sıfatı tapu kaydında malik olan, ölü ise mirasçıları olacaktır. Dosyaya sunulan veraset
belgeleri incelendiğinde bir kısım davalıların tapu kayıt maliklerinin mirasçıları olmadığı
anlaşılmış, öte yandan davanın niteliği ve tapu kaydı itibarıyla davalılar arasında zorunlu
dava arkadaşlığı bulunması, davalılardan ilk celsede davayı kabul eden olmadığı gibi davanın açılmasına sebebiyet verdikleri değerlendirilmekle yargılama giderlerine hükmolunmuş, davanın kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.
HÜKÜM:Gerekçesi gerekçeli kararda açıklandığı üzere;
1-Davanın kabulü ile, Karabük İli Eskıpazar İlçesi Yeşiller Köyü 131 ada 6 parsel
sayılı taşınmazın 16/09/2019 havale tarihli fen bilirkişi raporunda (B) harfi ile adlandırılan
2078,72 m2’lik kısmın taşınmazdan ifraz edilmek suretiyle iptali ile, iptal edilen kısmın aynı
adanın son parsel numarası verilmek suretiyle müris Kadir Eraslan mirasçıları adına miras
payları oranında tapuya kayıt ve tesciline,
2-Davalı Penpe Coştu, Tanzer Coştu, Kezban Coştu, Erdal Coştu, Dursun Coştu, Birol
Coştu, Nazmiye Sen, Kezban Yeşiloğlu yönünden davanın pasif husumet yokluğundan
reddine,
3-16/09/2019 havale tarihli fen bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına,
4-Kısa kararın bir örneğinin İ.İ.K. m.28 gereğince Eskıpazar Tapu Müdürlüğü’ne
gönderilmesine,
5-Alınması gereken 2.111,52 TL harçtan, peşin alınan 85,39 TL ve 442,50TL
tamamlama harcından mahsubu ile bakiye 1.583,64 TL harcın 2. bette sayılan davalılar
haricindeki davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına,
6-Davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen toplam 10.760,50 TL
yargılama giderinden, 2. Bette sayılan davalılara yapılan giderler düşüldükten sonra bakiye
10.387,10 TL nin 2. bette sayılan davalılar haricindeki davalılardan müştereken ve
müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine,
7-Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri olmadığından bu hususta karar
verilmesine yer olmadığına,
8-HMK 333.maddesi uyarınca yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın karar
kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,
Dair; davacılar ve davalıların yüzlerine karşı, diğer tarafların yokluğunda, gerekçeli
kararın taraflara tebliğinden itibaren yasal iki haftalık sürede istinaf yasa yolu açık olmak
üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.19/02/2020
Katip 243650 Hakim 216177
E-İmzalıdır E-İmzalıdır
Yargılama Giderleri
-Başvurma Harcı :31,40 TL
-Peşin Harç :85,39 TL
-Tamamlama Harcı :442,50 TL
-Bilirkişi Ücretleri :1.050,00 TL
-Posta ve Tebligat Ücretleri :8.837,20TL
-Kesif Harcı :314,00 TL
Orjinal Karar –