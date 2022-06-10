İlanen Tebligat – 2017/57 Esas

TÜRK MILLETİ ADINA

T.C.

ESKİPAZAR

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR

ESAS NO : 2017/57 Esas

KARAR NO : 2020/375

HAKİM : Hüsameddin Can POYRAZ 216177

KATİP : Büşra AKKAYA 243650

DAVACILAR :

1- AYHAN ERASLAN – 72580101026 Karşıyaka Mah. 799 Sk.

No:20 İç Kapı No:12 Gölbaşı/Ankara/ ANKARA

2- AYNUR KARAPINAR – 72424106286 Şafak Mah. 845 Sk.

No:1 İç Kapı No:7 Gölbaşı/Ankara/ ANKARA

3- DÖNDÜ YEŞİL – 11055151852 Atatürk Mah. Sancarlı Sk.

No:4 İç Kapı No:12 Kahramankazan/ ANKARA

4- MELİHA COŞTU – 72295110580 Yeşil Mah. Levent Sk. No:6

İç Kapı No:10 Karabük Merkez/ KARABÜK

5- RAMAZAN ERASLAN – 72601100366 Yurtbeyi Mah.

Yurtbeyi Küme Evleri No:300 Gölbaşı/Ankara/ ANKARA

6- REFİYE ERASLAN – 72604100202 Şafak Mah. 833 Sk.

No:16 İç Kapı No:1 Gölbaşı/Ankara/ ANKARA

7- SONGÜL DOĞMUŞ – 34085384038 Atatürk Mah. Neyzen Sk.

No:10A Karabük Merkez/ KARABÜK

8- ŞERİFE KIR – 17282944052 Şirinevler Mah. Peyami Sefa Cad.

No:40 İç Kapı No:2 Karabük Merkez/ KARABÜK

9- YETER BEKTAŞ – 10381172890 Birlik Mah. 500 Sk. No:10

İç Kapı No:4 Çankaya/ ANKARA

10- YILMAZ ERASLAN – 72583100972 Yeni Batı Mah. Şehit

Mehmet Kolcu Cad. No:15/3C İç Kapı No:14 Yenimahalle/

ANKARA

DAVALILAR :

1- ABDULLAH GÜNDÜZ -55519669668 Osmangazi Mah. Dicle

Sk. No:4 İç Kapı No:7 Darıca / KOCAELİ

2- AHMET AKARSU -16408811964 Gökevler Mah. 2317. Sk.

No:9- İç Kapı No:25- Esenyurt/ İSTANBUL

3- ALPER CESUR -71623132904 Kozluk Mah. Övül Tezişler

Cad. No:25 İç Kapı No:12 İzmit / KOCAELİ

4- ALTUN GÖKTAŞ -35030352348 Fevzi Çakmak Mah.

Rüstempaşa Cad. No:9 Karabük Merkez/ KARABÜK

5- ARİFE COŞTU -72058118440 Atatürk Mah. Harun Reşit Sk.

No:10 İç Kapı No:2 Karabük Merkez/ KARABÜK

6- AYŞE COŞTU -72094117292 Atatürk Mah. Harun Reşit Sk.

No:10 İç Kapı No:2 Karabük Merkez/ KARABÜK

7-AYŞE KABULLAR -71746128860 Yenimahalle Mah. Mutlu

Sk. No:10 İç Kapı No:1 Safranbolu/ KARABÜK

8-BAHRİYE YEŞİLOĞLU -10821159658 Merkez Mah. Menekşe

Sk. No:21 İç Kapı No:2 Eskıpazar/ KARABÜK

9- BİROL COŞTU -72016119816 Taşyaka Mah. 208. Sk. No:9 İç

Kapı No:3 Fethiye/ MUĞLA

10- CEVAT CESUR -71638132494 Yaşamkent Mah. 3211 Sk.

No:20A İç Kapı No:33 Çankaya/ ANKARA

11- DÖNDÜ GÜLBAĞ -65119349402 5000 Evler Cumhuriyet

Mah. 33. Cad. No:57 İç Kapı No:7 Karabük Merkez/ KARABÜK

12- DURSUN COŞTU -72031119396 Tuzla Mah. Celal Bayar

Cad. No:29 İç Kapı No:1 Fethiye/ MUĞLA

13- ELMAS GÜNDÜZ -39836192450 Şirinevler Mah. Sunay Sk.

No:4 İç Kapı No:15 Karabük Merkez/ KARABÜK

14- ERDAL COŞTU -72043118950 Cumhuriyet Mah. 503 (Cmh)

Sk. No:5 İç Kapı No:19 Fethiye/ MUĞLA

15- ERDOĞAN GÜNDÜZ -55474671188 Kurtuluş Mah. Okul

Sk. No:10 Karabük Merkez/ KARABÜK

16-ERHAN YEŞİLOĞLU -10758161762 Cumhuriyet Mah.

Dostlar Cad. No:21C İç Kapı No:28 Silivri/ İSTANBUL

17- EROL CESUR -71632132612 Yeşil Mah. Çetin Sk. No:1 İç

Kapı No:2 Karabük Merkez/ KARABÜK

18- EROL YEŞİLOĞLU -10770161306 VERVİERS /BELÇİKA

KRALLIĞI

19- ESMA SEZER -16786799328 Yeşil Mah. Manolya Sk. No:20

İç Kapı No:3 Karabük Merkez/ KARABÜK

20- FARUK YEŞİLOĞLU -10710163346 Akpınar Mah. Meltem

Sk. No:37-39 İç Kapı No:11 Sancaktepe / İSTANBUL

21- FATİH CESUR -71626132840 Harbiye Mah. Nakış Sk.

No:11 İç Kapı No:25 Çankaya/ ANKARA

22- FATMA ASLAN -28832558292 Yeşil Mah. Güneş Sk. No:4

İç Kapı No:7 . Karabük Merkez/ KARABÜK

23- FATMA CESUR -71635132558 Hürriyet Mevkii Çanakkale

Sk. No:79/2 İç Kapı No:2 Mahmudiye Ezine/ ÇANAKKALE

24- FİKRİ COŞTU -72085117584 5000 Evler Bahçelievler Mah.

13. Sk. No:4 Karabük Merkez/ KARABÜK

25- GÜLDOĞAN GÜNDÜZ -55471671242 İstasyon Mah. Yusra

Sk. No:5 İç Kapı No:2 Tuzla/ İSTANBUL

26-GÜLLÜ UZUNOZ -10761161698 Orhan Gazi Mah. 1658. Sk.

No:99 İç Kapı No:10 Esenyurt/ İSTANBUL

27- HAMİDE ŞENGÜL -10776161188 Yahşibey Mah. Yahşibey

7 Sk. No:7 İç Kapı No:1 Dikili/ İZMİR

28- HATİCE ALTAY -60964431104 Çınardere Mah. Sultaniye

Sk. No:1/5 İç Kapı No:26 Pendik/ İSTANBUL

29- HİKMET CESUR -71494137220 Yeşil Mah. Esentepe Cad.

No:127 İç Kapı No:2 Karabük Merkez/ KARABÜK

30- HÜSEYİN AKARSU -16402812172 Yeşil Mah. Esentepe

Cad. No:70 İç Kapı No:3 Karabük Merkez/ KARABÜK

31-HÜSNÜ CESUR -71620133058 Chula Vista /Amerika Birleşik

Devletleri

32- İHSAN ÇALMAN -72988087458 Karasu Mevkii Karasu

Küme Evleri No:49 Yeşiller Eskıpazar/ KARABÜK

33- İSMAİL YEŞİLOĞLU -10773161242 Bahçelievler Mah.

Funda Sk. No:27 İç Kapı No:9 Zonguldak Merkez/

ZONGULDAK

34- KADİR GÜNDÜZ -55516669722 İstasyon Mah. Yusra Sk.

No:5 İç Kapı No:2 Tuzla/ İSTANBUL

35- KADRİYE DAĞTARLA -44480037460 5000 Evler

Cumhuriyet Mah. 36. Cad. No:1 İç Kapı No:5 Karabük Merkez/

KARABÜK

36- KEZBAN COŞTU -72046118896 Namık Kemal Mah.

Kanarya Sk. No:38 Karabük Merkez/ KARABÜK

37- KEZBAN YEŞİLOĞLU -10782160960 Şehit Osman Avcı

Mah. Kaplan Cad. No:16D İç Kapı No:22 Etimesgut/ ANKARA

38- KUDRET GÜNDÜZ -55534669148 Osmangazi Mah. Dilan

Sk. No:16 İç Kapı No:2 Darıca / KOCAELİ

39- MAKTÜRE UTLU -19291716286 No:34 Taşanlar Çerkes/

ÇANKIRI

40- MELEK KELEŞ -74623018988 Osmangazi Mah. Çağla Sk.

No:7 İç Kapı No:5 Darıca / KOCAELİ

41- MEVLÜT ÇALMAN -72979087740 Karasu Mevkii Karasu

Küme Evleri No:49 Yeşiller Eskipazar/ KARABÜK

42- MUSTAFA AKARSU -16405812018 Akse Mah. 532. Sk.

No:5 İç Kapı No:14 Çayırova/ KOCAELİ

43- MUYESSER IŞIK -36038318978 Yeşil Mah. Şafak Sk. No:1

İç Kapı No:2 Karabük Merkez/ KARABÜK

44- NAZIM ÇALMAN -73003086906 Karasu Mevkii Karasu

Küme Evleri No:49 Yeşiller Eskıpazar/ KARABÜK

45- NAZMİYE SEN -14592033872 VERVİERS /BELÇİKA

KRALLIĞI

46- NİZAMETTİN COŞTU -72076117876 100.Yıl Mah. 1030.

Sk. No:1 İç Kapı No:7 Karabük Merkez/ KARABÜK

47- NURAY ÇAMLICA -42503104458 Turgutalp Mah. Bergama

Cad. No:116 İç Kapı No:6 Soma/ MANİSA

48- PENPE COŞTU -72067118158 Namık Kemal Mah. Kanarya

Sk. No:38 Karabük Merkez/ KARABÜK

49- RAMAZAN ÇALMAN -72997087166 Karasu Mevkii Karasu

Küme Evleri No:42 Yeşiller Eskıpazar/ KARABÜK

50- RECEP YEŞİLOĞLU -10797160450 Demetevler Mah.

Kerkük Cad. No:16 İç Kapı No:10 Yenimahalle/ ANKARA

51- SABRİ AKARSU -16420811508 Yeşil Mah. Esentepe Cad.

No:70 İç Kapı No:1 Karabük Merkez/ KARABÜK

52- SADETTİN SONER CESUR -71611133340 CHULA VISTA

/AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

53- SATI COŞTU ORTAKUZ -72073117930 Zümrütevler Mah.

Seher Sk. No:7 İç Kapı No:8 Maltepe/ İSTANBUL

54- SATILMIŞ COŞTU -72079117712 Atatürk Mah. Harun Reşit

Sk. No:10 İç Kapı No:2 Karabük Merkez/ KARABÜK

55- SEHER COŞTU -44051051864 Yeşil Mah. Şehit Mehmet

Esen Sk. No:52 İç Kapı No:14 Karabük Merkez/ KARABÜK

56- SEHER ŞAHİN -12223951960 Kapullu Mah. 913 Sk. No:46

İç Kapı No:1 Karabük Merkez/ KARABÜK

57- SELMA CESUR -71629132786 Hürriyet Mevkii Çanakkale

Sk. No:79/2 İç Kapı No:2 Mahmudiye Ezine/ ÇANAKKALE

58- SEMRA CEVİK -15730834214 Yeni Mah. Hanımsuyu Sk.

No:11 İç Kapı No:3 Çankırı Merkez/ ÇANKIRI

59- SEVİM TAHTA -11320981702 5000 Evler Bahçelievler

Mah. 77. Sk. No:9 İç Kapı No:2 Karabük Merkez/ KARABÜK

60- SONER YEŞİLOĞLU -10683164234 Şehit Osman Avcı

Mah. Kaplan Cad. No:16D İç Kapı No:22 Etimesgut/ ANKARA

61- SUNA COŞKUN -40481171882 Cami Mah. Orçun Sk. No:5

İç Kapı No:7 Darıca / KOCAELİ

62- SÜLEYMAN CESUR -71512136624 100.Yıl Mah. 1009.

Cad. No:92 İç Kapı No:3 Karabük Merkez/ KARABÜK

63- ŞAHİN COŞTU -72088117420 Karasu Mevkii Karasu Küme

Evleri No:2 Yeşiller Eskıpazar/ KARABÜK

64- SAYESTE GÖK -74449038740 Kayabaşı Mah. Koru Sk.

No:5 Karabük Merkez/ KARABÜK

65- ŞEFİKA ÖZDEMİR -63709396676 Merkez Mevkii Merkez

Küme Evleri No:33A İç Kapı No:A Ozanköy Eskıpazar/

KARABÜK

66- ŞEVKİ YEŞİLOĞLU -10791160678 Şenlik Mah. Sedefçiler

Sk. No:32 İç Kapı No:11 Keçiören/ ANKARA

67- TANZER COŞTU -72049118732 Demetlale Mah. 408 Cad.

No:120 İç Kapı No:15 Yenimahalle/ ANKARA

68- TUNCAY COŞTU -72040119004 Şafaktepe Mah. Hakan

Cad. No:57 İç Kapı No:3 Mamak/ ANKARA

69- YETER SARIİPEK -36575301112 Yeşil Mah. Bilgin Sk.

No:15/1 İç Kapı No:12 Karabük Merkez/ KARABÜK

70- ZEHRA KARAPINAR -72469104766 Yeşil Mah. Gaye Sk.

No:1 İç Kapı No:3 Karabük Merkez/ KARABÜK

DAVA : Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki Sebeplere Dayalı)

DAVA TARİHİ : 15/06/2017

KARAR TARİHİ : 19/02/2020

KAR. YAZ. TAR. : 17/03/2020

Mahkememizde görülmekte bulunan Tapu İptali Ve Tescil (Tespitten Önceki Hukuki

Sebeplere Dayalı) davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:



Davacının 15/06/2017 havale tarihli dava dilekçesinde özetle, EskipazarYeşiller Köyü

131 ada 6 parsel sayılı taşınmazın yapılan kadastro çalışmaları sırasında davalıların murisleri adına tespit edilerek tescil gördüğünü, dava konusu taşınmazın 50-60 yıldır kendi zilliyetliği altında bulunduğunu, müris babaları Kadir Eraslan’dan intikal ettiğini, 4.000 m2’luk kısmı davalıların mürislerinin adına kayıtlı 131 ada 6 parsel nolu taşınmaza yanlışlıkla ila ve edildiğini, dava konusu 131 ada 6 parsel nolu taşınmazın yaklaşık 4.000 m2’lik kısmı adlarına tescil edilerek tapuya ayrı bir parel olarak tescil edilmesi gerekirken kendilerine ait olan kısmın davalılar adına kayıtlı olan 131 ada 6 parsel nolu taşınmaza ilave edildiğini, bu 4.000 m2’lik kısmın müris babası Kadir Eraslan mirasçıları adına tapuya kayıt ve tescil edilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı Şahin Coştu, Hikmet Cesur ve Satılmış Coştu’nun 13/07/2017 havalet tarihli

cevap dilekçesinde özetle; söz konusu taşınmazın tam hisse olarak taraflarına ait olduğunu,

davanın reddini talep ettiğini, yargılama giderleri ve vekalet ücretlerinin karşı tarafa

yükletilmesini talep ve beyan etmiştir.

Davacı Songül Doğmuş, Şerife Kır’ın 05/09/2017 havale tarihlidilekçeleri ile açılan

davaya muvafakatının olduğunu beyan etmiştir.

Davacı Yeter Bektaş’un 12/09/2017 havale tarihli dilekçeleri ile açılan davaya

muvafakatının olduğunu beyan etmiştir.

Davacı Refiye Eraslan,Aynur Karapınar,Yılmaz Eraslan, Ramazan Eraslan’ın

04/10/2017 havale tarihli dilekçeleri ile açılan davaya muvafakatının olduğunu beyan

etmiştir.

Davalı Kezban Yeşiloğlu, Hamide Şengül, İsmail Yeşiloğlu, Erhan Yeşiloğlu, Faruk

Yeşiloğlu, Soner Yeşiloğlu’nun 14/01/2020 havalı tarihli dilekçeleri ile herhangi bir hak talep

etmediklerini beyan etmişlerdir.

Davalı Şahin Coştu’nun 17/07/2019 tarihli 6. Celse duruşmasında ” tapu kaydında bir

yanlışlık olmuş, sınırlarımız bellidir ancak taşınmazlar iç içe geçmiştir, bu yanlışlığın

düzeltilmesini istiyoruz.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

05/08/2019 tarihli keşifte davalı Şahin Coştu ” davayı kabul ediyorum, bilirkişilerin

ölçmüş olduğu kısım davacılara , bu kısmın doğu tarafı ise bize aittir, kadastro tespitinde

yanlış yazılmıştır.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

05/08/2019 tarihli keşifte davalı Satılmış Coştu” davayı kabul ediyorum, bilirkişilerin

ölçmüş olduğu kısım davacılara , bu kısmın doğu tarafı ise bize aittir, kadastro tespitinde

yanlış yazılmıştır.” şeklinde beyanda bulunmuştur.

DELİLLER:



-Dava konu taşınmazların tapu kayıtları ve kadastro tutanakları ile tapu kayıt

tedavülleri celp edilmiştir.

-Dava konusu taşınmazlara ilişkin kroki Kadastro Müdürlüğünden istenmiştir.

-Dava konusu taşınmazları ve sınırlarını iyi bilen mahalli bilirkişi isim listesi kolluk

aracılığıyla tespit ettirilmiştir.

-Davacıların kök murise ait varaset ilamı ile müteveffaların veraset ilamları dosya

arasına alınmıştır.

-Eskipazar Sulh Hukuk Mahkemesinin 2017/243 Esas-2017/343 Karar sayılı miras

ortaklığına temsilci atanma dosyası gerekçeli kararı ve kesinleşme şerhi dosya arasına celp

edilmiştir.

-Mahkememizce 05/08/2019 günü mahallinde keşif yapılmış, mahalli bilirkişiler

dinlenilmiş teknik bilirkişilerden rapor aldırılmıştır.

Fen bilirkişisi havale tarihli raporlarında: dava konusu taşınmazın kadastro

çalışmalarında 5.722,27 m2 yüzölçümünde ve tarla vasfında olduğunu, Ahmet oğlu Nuğman Coştu, Fikri oğlu Osman Coştu ve İsmail oğlu Zülfi Cesur adına tahdit ve tescil edildiğini, kadastroca yapılan 30 günlük yasal süre içerisinde dava açılmadığından kesinleşerek 31/07/2007 tarihinde tapuya tescil edildiğini, 131 ada 6 nolu parselin krokide A harfi ile gösterilen (A)=3643.55 m2 miktarındaki kısmı davacının mürisi veya mirasçıları adına adanın son parselleri verilmek suretiyle tapuya tescil edilmesi gerektiği kanaatinde olduğunu beyan etmiştir.

Ziraat bilirkişisi 09/09/2019 havale tarihli raporunda dava konusu taşınmazın

yüzölçümünün 2.078,72 m2 tarla vasfında olduğunu, m2 değerinin 4,84TL olduğunu,

taşınmazın toplam değerinin ise 30.911,00 TL olduğu yönünde rapor ibraz etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE;

Dava kadastrodan önceki sebeplere dayalı tapu iptal ve tescil davasıdır.

Dava konusu taşınmazın tapu kaydı incelendiğinde, 19/02/2007 tarihinde yapılan

kadastro tespit çalışmalarında, vergi kaydına rastlanmadan ve senetsizden kazandırıcı

zamanaşımı zilyetliği hükümlerine göre kök mürislerinden intikalen ve taksimen Nuğman

Coştu, Osman Coştu ve Zülfi Cesur adına tescil edildiği, bu nedenle dava konusu taşınmazın

evveliyatında tapusuz olduğu anlaşılmaktadır. Kadastro Kanunun 14. Maddesi “Tapuda

kayıtlı olmayan ve aynı çalışma alanı içinde bulunan ve toplam yüzölçümü sulu toprakta 40,

kuru toprakta 100 dönüme kadar olan (40 ve 100 dönüm dahil) bir veya birden fazla

taşınmaz mal, çekişmesiz ve aralıksız en az yirmi yıldan beri malik sıfatıyla zilyetliğini

belgelerle veya bilirkişi veyahut tanık beyanlarıyla ispat eden zilyedi adına tespit edilir.”

hükmü uyarınca, kesinleşen kadastro tespiti sırasında tapu kaydına dayanılmadığı gibi,

davacı taraf da tapu kaydına dayanmamış olması nedeniyle uyuşmazlığın zilyetlik

hükümlerine göre çözümlenmesi zorunludur. 402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 14. ve Türk

Medeni Kanununun 713/1. maddesi uyarınca bir taşınmazın zilyetlik yoluyla edinilmesi için

davasız, aralıksız malik sıfatıyla en az 20 yıl süreyle ekonomik amacına uygun olarak zilyet

ve tasarruf edilmesi gerektiği gibi, taşınmazın nitelik itibariyle de kazanmaya elverişli

yerlerden bulunması icap eder. Zilyetlik, maddi bir olay olup, her türlü delil ile ispat

olunabilir. Zilyetliği ispat etmek, bunu iddia eden tarafa düşer. Dosya kapsamında dinelen

mahalli bilirkişi ve tanık beyanları ile, dava konusu taşınmazın talep edilen bölümüne ilişkin

olarak davacıların ağaç dikmek ve tel örgü çekmek suretiyle tasarruflarının bulunduğu,

davalıların bu kısma ilişkin herhangi bir zilyetliğinin bulunmadığı, dava konusu edilen

bölümün öncesinde bahçe vasfıyla patates ve soğan gibi tarım ürünlerinin davacıların mürisi

tarafından dikilmek suretiyle ekonomik amaca uygun zilyetliklerinin bulunduğu, bu hususun

ziraat bilirkişi raporu ile de doğrulandığı, bu olgular karşısında dava konusu taşınmazların

tarla niteliği ile kadastro tespitinin yapıldığı, mahallinde yapılan keşifte dinlenen yerel

bilirkişi ve tanık beyanlarına göre, dava konusu taşınmazların evveliyatta davacının miras

bırakan babası Kadir Eraslan tarafından tarım yapılarak tasarruf edildiği, ölümünden sonra

mirasçılarına isabet ettiği ve kadastro tespitine kadar davacının taşınmazlara malik sıfatıyla

zilyet olduğu anlaşılmıştır. Davanın tapu iptal ve tescil davası olması nedeniyle davada,

davalı sıfatı tapu kaydında malik olan, ölü ise mirasçıları olacaktır. Dosyaya sunulan veraset

belgeleri incelendiğinde bir kısım davalıların tapu kayıt maliklerinin mirasçıları olmadığı

anlaşılmış, öte yandan davanın niteliği ve tapu kaydı itibarıyla davalılar arasında zorunlu

dava arkadaşlığı bulunması, davalılardan ilk celsede davayı kabul eden olmadığı gibi davanın açılmasına sebebiyet verdikleri değerlendirilmekle yargılama giderlerine hükmolunmuş, davanın kabulüne dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Gerekçesi gerekçeli kararda açıklandığı üzere;

1-Davanın kabulü ile, Karabük İli Eskıpazar İlçesi Yeşiller Köyü 131 ada 6 parsel

sayılı taşınmazın 16/09/2019 havale tarihli fen bilirkişi raporunda (B) harfi ile adlandırılan

2078,72 m2’lik kısmın taşınmazdan ifraz edilmek suretiyle iptali ile, iptal edilen kısmın aynı

adanın son parsel numarası verilmek suretiyle müris Kadir Eraslan mirasçıları adına miras

payları oranında tapuya kayıt ve tesciline,

2-Davalı Penpe Coştu, Tanzer Coştu, Kezban Coştu, Erdal Coştu, Dursun Coştu, Birol

Coştu, Nazmiye Sen, Kezban Yeşiloğlu yönünden davanın pasif husumet yokluğundan

reddine,

3-16/09/2019 havale tarihli fen bilirkişi raporunun kararın eki sayılmasına,

4-Kısa kararın bir örneğinin İ.İ.K. m.28 gereğince Eskıpazar Tapu Müdürlüğü’ne

gönderilmesine,

5-Alınması gereken 2.111,52 TL harçtan, peşin alınan 85,39 TL ve 442,50TL

tamamlama harcından mahsubu ile bakiye 1.583,64 TL harcın 2. bette sayılan davalılar

haricindeki davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına,

6-Davacı tarafından yapılan ve aşağıda dökümü gösterilen toplam 10.760,50 TL

yargılama giderinden, 2. Bette sayılan davalılara yapılan giderler düşüldükten sonra bakiye

10.387,10 TL nin 2. bette sayılan davalılar haricindeki davalılardan müştereken ve

müteselsilen alınarak davacı tarafa verilmesine,

7-Davalılar tarafından yapılan yargılama gideri olmadığından bu hususta karar

verilmesine yer olmadığına,

8-HMK 333.maddesi uyarınca yatırılan gider avansından kullanılmayan kısmın karar

kesinleştiğinde yatıran tarafa iadesine,

Dair; davacılar ve davalıların yüzlerine karşı, diğer tarafların yokluğunda, gerekçeli

kararın taraflara tebliğinden itibaren yasal iki haftalık sürede istinaf yasa yolu açık olmak

üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı.19/02/2020

Katip 243650 Hakim 216177

E-İmzalıdır E-İmzalıdır

Yargılama Giderleri

-Başvurma Harcı :31,40 TL

-Peşin Harç :85,39 TL

-Tamamlama Harcı :442,50 TL

-Bilirkişi Ücretleri :1.050,00 TL

-Posta ve Tebligat Ücretleri :8.837,20TL

-Kesif Harcı :314,00 TL

Orjinal Karar –