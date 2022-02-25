İlave TV Sahibi Arif Kocabıyık’a Saldırıyı Kınıyoruz!
İlave TV isimli YouTube kanalının sahibi Arif Kocabıyık ve ekibine saldırı düzenlendi.
Kocabıyık saldırı anlarını sosyal medya hesabından paylaşırken, hastaneden darp raporu alarak saldırganlar hakkında şikayetçi oldu.
Alaturka Online Ailesi Olarak Arif Kocabıyık ve arkadaşlarına yapılan saldırıyı kiniyor, geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, sorumlularının bir an önce en ağır şekilde yargılanmasını bekliyoruz.
8 10 kişilik sözde kendilerini ülkücü olarak tanıtan şerefsizler tarafından saldırıya uğradık.. şimdi hastane raporu alıp şikayetçi olmaya gidiyoruz.. pic.twitter.com/XuQmsaMy88
— Arif Kocabıyık (@Arif_IlaveTv07) February 24, 2022
Saldırıya uğradık | Sözde ülkücüler haince arkadan 8 – 10 kişi saldırdı !
Arif Kocabıyık Saldırının Detaylarını Anlatıyor