İlayda Akdoğan kimdir? İlayda Akdoğan kaç yaşında, mesleği nedir?

Dolunay dizisindeki Asuman karakteriyle tanınan oyuncu İlayda Akdoğan birçok dizide rol almıştır. Son günlerde İran’da olduğu ve corona virüsü nedeniyle ülkede mahsur kaldığı iddia edilen İlayda Akdoğan’ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki İlayda Akdoğan kimdir? İlayda Akdoğan kaç yaşında ve nerelidir? İşte oyuncunun biyografisi…

İlk olarak 2017 yılında yayınlanan Dolunay dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan İlayda Akdoğan, bu dizinin arından Oyunbozan, Mustang, Bez Bebek gibi dizilerde yer almıştır. Genç oyuncu İlayda Akdoğan’ın İran’a gittiği ve corona virüs tedbirleri nedeniyle ülkede mahsur kaldığı iddia edildi. Peki İlayda Akdoğan kimdir?

İLAYDA AKDOĞAN KİMDİR?

1998 yılında İstanbul’da doğan İlayda Akdoğan, oyunculuğa çocukluktan başlayanlardan. Annesinin bebeklik fotoğrafını bir dergiye göndermesiyle yapımcıların dikkatini çeken genç oyuncunun ilk rolü 2014 yılı yapımı En İyi Arkadaşım dizisinde olmuştur. Üniversite’de oyunculuk ya da Sosyoloji eğitimi almak istediğini söyleyen İlayda Akdoğan bu sektöre henüz 6 yaşındayken girmiştir.

2004 yılı çocuk dizilerinden olan Hamdi Alkan yapımı En İyi Arkadaşım’ da rol almıştır. Daha sonra; Bez Bebek, Sevgili Dünürüm, Oyunbozan, Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi çeşitli dizide oynamıştır.

ROL ADLIĞI FİLM VE DİZLER:

Dolunay (Asuman) TV Dizisi 2017

Umuda Kelepçe Vurulmaz (Elif) TV Dizisi 2016

Oyunbozan (Eylül) TV Dizisi 2016

Mustang (Sonay) Sinema Filmi 2015

Sevgili Dünürüm TV Dizisi 2007

Bez Bebek (Gülay) TV Dizisi 2007

Afacanlar Kampı TV Dizisi 2005

En İyi Arkadaşım (Seda) TV Dizisi