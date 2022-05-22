İlayda Karakoca son yolculuğuna uğurlandı

AKP’nin Adana’daki gençlik şöleni programı dönüşü Niğde’de yaşanan kazada hayatını kaybeden 3 öğrenciden birisi olan İlayda Karakoca, Konya’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Müslüm EVCİ

AKP’nin Adana’daki gençlik şöleni programından dönen öğrencileri taşıyan 41 C 0641 plakalı tur otobüsü, saat 04.00 sıralarında Adana-Niğde Otoyolu, Güney Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Kaza sonucu 2 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada 5’i ağır 41 kişi de yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Feci kazada hayatını kaybeden öğrencilerin kimlikleri belli oldu. Kazada hayatını kaybeden öğrencilerin Selçuk Üniversitesi öğrencileri Sude Akkuş, Ömer Faruk Küçük ve İlayda Karakoca olduğu öğrenildi. Sude Akkuş’un sosyoloji, Ömer Faruk Küçük’ün mekatronik, İlayda Karakoca’nın ise sanat tarihi bölümünde öğrenim gördüğü belirtildi.

CENAZELER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hayatını kaybeden öğrencilerden Sude Akkuş’un cenazesi Kocaeli‘nin Kartepe ilçesine, Ömer Faruk Küçük’ün cenazesi Sakarya’ya, İlayda Karakoca’nın cenazesi ise memleketi Konya’ya gönderildi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE DEFNEDİLDİ

Konya Selçuk Üniversitesi Sanat Tarihi bölümü öğrencisi İlayda Karakoca’nın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Meram ilçesinde bulunan Uluırmak Mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, AKP Konya Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları, siyasiler ve sevenleri katıldı.