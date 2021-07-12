İlber Ortaylı’dan aşı çağrısı

Prof. Dr. İlber Ortaylı, corona salgınına karşı vatandaşlara aşı yaptırma çağrısında bulundu. Sağlık Bakanı Koca’nın paylaştığı videoda, İlber Ortaylı, “Corona virüsüne karşı mutlaka aşılanalım” ifadelerini kullandı.

“BELKİ EN KORKUNCU VE DAYANIKLISI”

Ortaylı, yaptığı çağrıda şunları söyledi:

* İnsanlık tarih boyu çeşitli salgın hastalıklarla mücadele etti. Bu salgın hastalıkların zulmünden ancak bazı hekimlerin bulduğu aşı sistemiyle kurtulabildi.

* Şu anda da bunların belki en korkuncu ve dayanıklısıyla savaşıyoruz. Corona virüsüne karşı mutlaka aşılanalım.

“EN ETKİLİ YOL AŞIDIR”

Videonun sonunda ise Sağlık Bakanlığı’nın “Hepimiz biliyoruz ki salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır. Tedbirler ve aşıyla, COVID-19’u aşıyoruz. Sağlığımız için kolları sıvıyoruz” uyarısı yer aldı.

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