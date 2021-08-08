İlçe tam ortasındaki ormanı imara açtılar

Sinop’un Boyabat ilçesinin orta yerinde bulunan 13 dönümlük ormanlık alan, AKP’li belediye tarafından imara açıldı. Karar, CHP ve İYİ Partinin hayır oylarına rağmen Cumhur İttifakı meclis üyelerinin evet demesi üzerine oy çokluğuyla alındı.

İSMAIL AKDUMAN

AKP’li Boyabat Belediyesi Ağustos ayı ilk meclis toplantısında, ilçe emniyet müdürlüğü binası arkasında bulunan ve belediyeye ait 13 dönümlük ormanlık alanın imara açılması gündeme getirildi.

AKP’li meclis üyeleri ormanlık alanın imara açılarak Emniyet Genel Müdürlüğüne yeni bina ve altında lokal bulunan lojman yapılması için devredileceğini belirterek oylama yapıldı.

CHP ve İYİ partili meclis üyeleri yeni hizmet binası ve lojmanların başka bir yere yapılabileceğini belirterek red oyu verdi. Ancak AKP ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla 13 dönümlük ormanlık alan imara açıldı.

EMNİYET BİNASI İÇİN DAHA UYGUN YERLER VAR

Belediye meclisinden çıkan kararı eleştiren İYİ Parti Boyabat İlçe Başkanı Mithat Mor, ormanlık alanın ilçenin tam ortasında bulunduğunu ve vatandaşların yürüyüş yaptığı ormanlık alanın imara açılmasına tepki gösterdi.

Yeni Emniyet Müdürlüğü binası yapılmasına karşı olmadıklarını dile getiren Mor, “Ülkenin güneyinde ormanlar yanarken, kuzeyde var olan ormanların yok edilmesini anlamak mümkün değil. Ormanları koruyalım diyorlar ama imara açıyorlar. Emniyetimizin yeni binaya ihtiyacı varsa, bu şehir dışında bir yere yapılabilir. Bu alan ilçemiz merkezinde kalan nadir ormanlık alanlardandır. Biz partimiz ve meclis grubumuz olarak bu bölgedeki ağaçların kesilmesini istemiyoruz ve sonuna kadar buna karşıyız” dedi.

MANTIK VE VİCDAN DIŞI BİR KARAR

İlçede ağaçları kesmeden bina ve tesis yapılacak çok yer olduğunu belirten Mithat Mor, “Ülkemizde son günlerde çıkan ve canımızı, ciğerimizi yakan orman yangınlarıyla bir ağacın bile ne kadar önemli olduğu gerçeği bir kez daha anlaşılırken, bugün bu uygunsuz kararı almak oldukça mantık ve vicdan dışı bir harekettir. Aynı zamanda ilçemize ve tabiata yapılmış bir ihanettir. Biz kahramanca vatanımızı ve bizlerin güvenliğini savunan emniyet güçlerimiz için lojman veya tesis yapılmasına asla karşı değiliz. Fakat yer ve konum itibarıyla ormanlık olan bu alanda ağaç katliamı yapılarak bina inşa edilmesi kesinlikle uygun değildir, yanlıştır. Bu affedilemez bir hata ve ağaç kıyımıdır, hatta cinayettir. Boyabat’ta Emniyet Müdürlüğü yapılabilecek bir çok yer ve bina vardır. Bunlar değerlendirilebilir” diye konuştu.

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