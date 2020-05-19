İlerici Demokratlar’dan “Savunma Bütçesi Azaltılsın” Çağrısı

Corona virüsü salgınının şu an ABD karşısındaki en büyük düşman olduğunu söyleyen Temsilciler Meclisi’nin ilerici Demokratları, askeri harcamaların kısıtlanması çağırısı yaptı.

Temsilciler Meclisi’ndeki 29 Demokrat tarafından imzalanan mektup Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Demokrat Başkanı Adam Smith’e ve komisyonun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Mac Thornberry’e gönderildi. Mektupta gelecek yılki savunma harcamalarının bu yıl için belirlenen 730 milyar doların altında olması istendi.

Mektupta, ‘‘Kongre Corona virüsü salgınına yanıt vermeye ve gereken yardımları yurt içinde dağıtmaya odaklanmalı’’ ifadeleri kullanıldı ve askeri harcamaların son üç yılda 100 milyar dolardan fazla, yani neredeyse yüzde 20 oranında arttığı ifade edildi.

29 ilerici Demokrat üye, imzaladıkları mektupta, ‘‘Şu an en büyük düşman Corona virüsü’’ ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgını ABD’de 90 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu. Salgına karşı alınan evde kalma önlemleri karşısında milyonlarca kişi işsiz kaldı, iş piyasası büyük darbe aldı.

Kongre üyeleri şu günlerde, gelecek yılın savunma bütçesini belirleyen Ulusal Savunma Yetki Yasası üzerinde çalışıyor.

Smith ve Thornberry’nin danışmanları henüz mektupla ilgili yorum yapmadı.

Mektubu derleyen isimler, Kongre’deki ilerici grubun eş-başkanı, Wisconsin’den Demkorat Temsilciler Meclisi üyesi Mark Pocan ve California’nın Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Barbara Lee. Her iki isim de yüksek savunma harcamalarına karşı olmalarıyla biliniyor.

Yaptıkları bir açıklamada Demokrat Kongre üyeleri, bütçe tasarısında savunma harcamaları azaltılmadığı sürece karşı oy kullanacaklarını söyledi, ayrıca mektubu 29 Demokrat’ın imzalamış olmasına rağmen yalnızca 19’unun savunma yasa tasarısına hayır oyu vermesinin bile tasarıyı baltalamaya yeteceğini kaydetti.

Temsilciler Meclisi Demokratları’nın ilk savunma tasarısı geçen yıl Cumhuriyetçiler tarafından desteklenmeden çoğunluktaki Demokratlar tarafından meclisten geçirilmişti. Senato’daki Cumhuriyetçilerle tartışmalar aylar boyunca sürmüş, ortaya çıkan sonuç ilerici Kongre üyelerini memnun etmemişti. Üzerinde uzlaşılan yeni tasarıda Başkan Trump’ın savaş yetkilerinin kontrol edilmesi, yönetimin trans ordu üyelerine koyduğu yasağın kaldırılması ve sınır duvarı için bütçenin engellenmesi önerileri yer almamıştı.

Cumhuriyetçiler içinde savunma konusuna önem veren şahin kanat, Demokratlar’ın savunma bütçesini kısmaya çalışması karşısında tepki göstereceklerini her fırsatta dile getiriyor. Trump ve Kongre liderleri iki yıllık harcama bütesi içinde 2021 yılı için savunma bütçesinde 741 milyar dolarlık üst sınır konusunda anlaşmıştı. Cumhuriyetçi Kongre üyeleri bu rakamın bile yüzünü Ortadoğu’dan Çin ve Rusya’yla rekabete çeviren ordu için yeterli olmayacağını söylüyor.