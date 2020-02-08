İletişim Başkanı Altun: Türk milleti, Mustafa Akıncı’nın cezasını sandıkta verecektir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın İngiliz gazetesine verdiği röportajı, kullandığı malum ifadeler nedeniyle en sert biçimde kınadığını belirterek, şunları söyledi:

* Şehitlerimizin aziz ruhlarını incitecek bu tür açıklamalar, ancak Türk milleti nezdinde kredisini tüketmiş bir siyasetçinin bireysel beka kaygısının yansıması olarak görülebilir.

* Türk olmayan muhatapları karşısında misafirliğe gidince şımarıklık yapmaya başlayan çocuklar gibi davranan bu zatın, Kıbrıs Türk’ünün ve kahraman askerlerimizin canları pahasına korudukları o koltukta oturmayı hak etmediği ortadadır.

Türkiye’nin kimsenin bir karış toprağında gözü olmadığını kaydeden Altun, şu ifadeleri kullandı:

* Türkiye Cumhuriyeti, ne yüzlerce yıllık Türk vatanı olan Kıbrıs’ın, ne de Mavi Vatan’ın kimseye peşkeş çekilmesine asla müsaade etmeyecektir.

* Türk milleti, Mustafa Akıncı’ya haddini bildirecek; bu hadsizliğin cezasını en ağır biçimde sandıkta verecektir. DHA

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