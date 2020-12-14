İletişim Başkanı Altun'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki:

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi tedariki nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulama kararının, mantıksız ve neticesiz olduğu gibi ortaklık ruhuna da aykırı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bütün adımlarını, herhangi bir ülkeyle gerilim oluşturmak için değil, milli güvenliğini sağlamanın yanı sıra bölgesel ve küresel istikrarı desteklemek amacıyla attığını vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Milli egemenliğimize olan bağlılığımız sarsılmazdır ve yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır. NATO müttefikimiz olan ABD'nin Türkiye'yi yaptırımlarla hedef almak yerine, terör örgütleriyle ve bölgemizde çıkarcı hesaplar peşinde koşan üçüncü taraflara karşı mücadelemize destek olmasını bekliyoruz. Türkiye ve ABD arasındaki stratejik ortaklık, kısa vadeli siyasi hedefler veya Türkiye karşıtı lobileri memnun etme uğruna kurban edilemeyecek kadar önemlidir. ABD'nin bu vahim hatadan gecikmeden döneceğine inanmayı sürdürüyoruz."