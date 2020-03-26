İletişim Başkanı Altun’dan G20 ve corona virüsü açıklaması!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Sayın Cumhurbaşkanımız, G20 liderlerinin koronavirüs konulu toplantısına video konferans yoluyla katıldı.

* Ülkeleri korona virüsten etkilenen ve vatandaşlarını kaybeden dünya liderlerine başsağlığı dileklerini iletti.

* Aynı zamanda Türkiye’nin virüsle mücadelede yardım etmeye ve iş birliği yapmaya hazır olduğunu da ifade etti.

* Cumhurbaşkanımız, hızla ve erkenden etkili önlemler aldığımızın altını çizdi.

* Türkiye, virüsle mücadele etmek ve onu kontrol altında tutmak için sürecin en başında bir Bilim Kurulu oluşturdu.

* Test kitleri üretme, aşı ve ilaç geliştirme konusunda da çalışmalarımız sürüyor.

* Cumhurbaşkanımız, dilimiz, dinimiz ve ülkelerimiz farklı olsa da bu virüsün bize ortak bir kadere sahip olduğumuzu hatırlattığını dile getirdi.

* Türkiye hem kendi içinde hem de dışarıda çalışmalarını sürdürüyor.

* Dostlarımızın ve müttefiklerimizin bu tehditle başa çıkmasına yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz.

* Cumhurbaşkanımız, hiçbir ülkenin korumacı ve tek taraflı politikalar uygulama lüksü olmadığının altını çizdi.

* Serbest, açık ve kurallara dayalı bir uluslararası ticaret sistemi, bu salgının olumsuz etkilerini azaltmayı sağlayacaktır.

* Kararlarımız, Dünya Ticaret Örgütü’nün ilkeleriyle aynı doğrultuda olmalıdır.

* Bununla birlikte korona virüs tanısının konması ve tedavi edilmesi sürecindeki deneyimlerimizi ve bilgilerimizi paylaşmalıyız.

* G20 ülkelerinin çok büyük bir sorumluluğu var ve bu sorumluluğun gerekliliklerini yerine getirip güven sağlamak için küresel bir iş birliği örneği göstermelidirler.

* Küresel piyasalara güven vermek adına Merkez Bankaları arasındaki Swap anlaşmaları bütün G20 ülkelerini kapsayacak şekilde genişletilmelidir.

* Her ülke kendi başına hareket ederse, bu krizin olumsuz ekonomik etkilerinden kaçınamayız.

* Hiçbir ülke bu zorluğun üstesinden tek başına gelemez.

* Bu salgın karşısında birçok gelişmiş ülke ciddi anlamda zorluk çekiyor.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli mültecilerin ve yerlerinden edilmiş insanların yaşadığı savaş bölgeleri ile yüksek risk altındaki topluluklar için sorunların ele alınması hususunda G20’nin çalışma grupları oluşturmasını önerdi.

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 ülkelerine, korona virüs tehdidinden kurtulana kadar etkili bir şekilde iş birliği yapmaları çağrısında bulundu.

* İnsanlık ortak bir tehditle karşı karşıya ve Türkiye her zaman olduğu gibi, dayanışma ve iş birliği ruhuyla, birlikte hareket etmeye hazırdır. İHA