İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'nun “sözde cumhurbaşkanı” ifadesine tepki:

ANKARA (AA) – Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır." ifadesini kullandı.

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Türk milletinden "derhal özür dilemesi gerektiğini" belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır." değerlendirmesinde bulunan Altun, yalan, iftira ve hakaretin siyasetin değil, siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesi olduğunu kaydetti.