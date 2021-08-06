İletişim Başkanlığı açıkladı: İşte Türkiye’deki orman yangınlarında son durum

İletişim Başkanlığı, 214 bölgede çıkan 202 yangının kontrol altına alındığını, 5 ilde 12 bölgede söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

28 Temmuz’dan itibaren peş peşe başlayan orman yangınlarıyla mücadelede 10’uncu güne girildi. Çok sayıda ekibin görev aldığı çalışmalarda havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

İletişim Başkanlığı, saat 19.30 itibariyle yangınlarla ilgili açıklama yaptı. İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

* 214 orman yangınının 202’si kontrol altına alınırken, devam eden yangınların söndürülmesi için devletimizin tüm imkanları seferber ediliyor.

* 9 İHA, 18 uçak, 57 helikopter, 150 iş makinesi, 850 arazöz, 5.250 personel görevde





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