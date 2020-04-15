İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Yazan:
Alaturka Online
-

ANKARA (AA) – İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 2 milyon 50 bini geçtiği, 131 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, 505 bin 500'den fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Türkiye'de şu ana kadar toplam 477 bin 716 test yapıldığı, 69 bin 392 koronavirüs vakası tespit edildiği, 1518 vatandaşın hayatını kaybettiği, 5 bin 674 hastanın iyileştiği ifade edildi.

Ülkelere göre, saat 21.15 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
Türkiye 69.392 1.518 5.674
ABD 622.102 27.541 47.707
İtalya 165.155 21.645 38.092
İspanya 177.633 18.579 70.853
Fransa 147.863 17.167 30.955
Birleşik Krallık 98.476 12.868 344
İran 76.389 4.777 49.933
Belçika 33.573 4.440 7.107
Almanya 133.154 3.592 72.600
Çin 82.295 3.342 77.816

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?