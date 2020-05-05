İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 3 milyon 690 bini geçtiği, 255 bin 500'den den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 1 milyon 220 binden fazla kişinin iyileştiği belirtildi.

Türkiye'de şu ana kadar toplam 1 milyon 204 bin 421 test yapıldığı, 129 bin 491 koronavirüs vakası tespit edildiği, 3 bin 520 vatandaşın hayatını kaybettiği, 73 bin 285 hastanın iyileştiği ifade edildi.

Ülkelere göre, saat 22.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

ÜLKE TOPLAM VAKA TOPLAM ÖLÜM TOPLAM TABURCU
TÜRKİYE 129.491 3.520 73.285
ABD 1.223.965 71.136 192.177
BİRLEŞİK KRALLIK 194.990 29.427 ————
İTALYA 213.013 29.315 85.231
İSPANYA 250.561 25.613 154.718
FRANSA 170.551 25.531 52.736
BELÇİKA 50.509 8.016 12.441
BREZİLYA 108.620 7.367 45.815
ALMANYA 166.490 6.993 135.100
İRAN 99.970 6.340 80.475

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