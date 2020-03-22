İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

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Alaturka Online
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ANKARA (AA) – İletişim Başkanlığı, dünya genelinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü ülkelerdeki vaka, ölüm ve taburcu sayılarını açıkladı.

Başkanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısının 340 bin 400'ü geçtiği, 14 bin 500'den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 97 bin 500'den fazla kişinin de iyileştiği belirtildi.

Ülkelere göre, saat 00.00 itibarıyla koronavirüs vaka, ölüm ve taburcu sayıları şöyle:

Ülke Toplam vaka Toplam ölüm Toplam taburcu
Türkiye 1,236 30
İtalya 59,138 5,476 7,024
Çin 81,054 3,261 72,440
İspanya 28,603 1,756 2,125
ABD 38,757 400 178
Almanya 24,806 93 266
İran 21,638 1,685 7,635
Fransa 16,018 674 2,200
Güney Kore 8,897 104 2,909
Birleşik Krallık 5,683 281 93

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