İletişim Başkanlığı’ndan Kılıçdaroğlu’na yanıt!

“Meşru ya da hukuki olmayan uygulama yok” İletişim Başkanlığının tüm tasarruf ve uygulamalarının mevcut kanun ve kurallar çerçevesinde olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
*Ortada meşru ya da hukuki olmayan herhangi bir uygulama söz konusu değildir. Başvurular, basın kartı yönetmeliği çerçevesinde değerlendirilmekte ve neticelendirilmektedir.
*İletişim Başkanlığımızın basın kartını kime ne zaman vereceği gibi teknik konuları siyasetin bir parçası haline getirme hevesini anlıyor ancak bununla bir yere varılamayacağını ifade etmek istiyoruz.
*İletişim Başkanlığı bir yandan da Türkiye’ye yönelik haksız ithamlara, kara propaganda ve dezenformasyon süreçlerine karşı çalışmalar yapmak gibi vazifeyle de yükümlüdür.
*Üzülerek belirtmek isteriz ki zaman zaman bu haksız itham, kara propaganda ve dezenformasyon süreçlerine Türkiye’de siyaset yapan bazı muhalefet aktörleri katkı sunmaktadır.
*İletişim Başkanlığı olarak medya kuruluşlarının siyasi ya da ideolojik yaklaşımlarını değil kamu yararını gözettiğimizin de açıkça bilinmesini istiyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana tüm uygulamalarımız ve yaklaşımlarımız da bunun açık göstergesidir.
CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
‘Anayasa’da basın özgürlüğü var. Hem içeride hem dışarıda bir felâket yaşıyor. Gelişmiş demokrasilerde medya dördüncü güçtür yani denetler. Gücü elinde bulunduran medya sahipleri kendi medyalarını oluşturmaya başladı biz buna havuz medyası diyoruz. Ama o gazeteleri kimse okumuyor, o televizyonları da kimse izlemiyor. Günün 24 saati aleyhimize yayın yapıyorlar. Basın İlan Kurumu’na diyorlar ki, ‘Siz şu şu gazetelere ilan vermeyeceksiniz.’ Birgün’e Evrensel’e Cumhuriyet’e ilân vermeyeceksin. Sanıyorlar ki bu gazeteler yayın yapmayacak. Hayır efendim bu gazeteler yayın yapacak biz de destekleyeceğiz. Yeri geldiğinde o gazeteler bizi de eleştirecek.Yeni Asya Gazetesi’nin yöneticilerinin basın kartları yenilenmedi, neden? Siyaseten farklı olsak, görüşlerini beğenmesek bile herkesin haber yapması, yazı yazmasını demokrasi gereği savunacağız. Sarayda bir kişi var, ismini anmak istemiyorum. O, bu insanlara yasak getirmiş. Bizler görüşlerini beğenmesek bile, demokrasinin gereği olarak herkesin yazmasını saygıyla karşılayacağız’