Ilgaz Gran Fondo Bisiklet Yarışları yapıldı

KASTAMONU (AA) – Ilgaz Gran Fondo Bisiklet Yarışları, Kastamonu'da gerçekleştirildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Kastamonu Valiliği, Kastamonu Belediyesi ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışlara 11 ilden 52 sporcu katıldı.

Kastamonu'dan Ilgaz Dağı'na kadar devam eden ilk etabı 45 kilometre olan kısa parkur ile ikinci etabı 97 kilometre olan uzun parkurda yarışlar gerçekleştirildi.

Kısa parkurda 19-29 yaş grubunda Emirhan Güler, 30-39 yaş grubunda Şevket Özer, 40-49 yaş grubunda Cem Mang ve 50 yaş üstünde Osman Şirin birinci oldu.

Uzun parkurda ise 19-29 yaş grubunda Cemil Sert Kaya, 30-39 yaş grubunda Cengiz Güner, 40-49 yaş grubunda Murat Açan, 50 yaş üstünde Osman Şirin ve uzun parkur genel klasmanda Cengiz Güner yarışı birinci tamamladı.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Yarış Komiseri Kerim Demirbağ, sporcuları kutlayarak, "Pandemi döneminde Kastamonu'nun özveri ile bu yarışları yapması mutluluk verici. Güzel bir katılım, güzel müsabakalar oldu. Uzun zaman sonra bisiklet yarışları yapıldı. Katılım oldukça iyiydi. Çok güzel bir yarış yaşadık." dedi.

Kastamonu Bisiklet İl Temsilcisi Özden Karagülle de uzun zaman sonra tekrar bisiklet yarışları yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.