İlhan Palut’tan Beşiktaş açıklaması!

Konyaspor’da 2 sezon görev alan ve bu süreçte geçen yıl ligi 3. sırada bitirme başarısı gösteren takımın teknik direktörü olan İlhan Palut’la geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde yollar ayrıldı. İlhan Palut, ayrılık sürecine dair ilk kez konuştu.

“Alınan karara ben de saygı duyuyorum”

– Konyaspor’da yaklaşık 2 yıl görev aldınız, ayrılık süreciniz nasıl gelişti?

“2 yıl Konyaspor gibi güzel bir camiada çalışma fırsatı buldum. Çok güzel günlerimiz de oldu, çok üzüldüğümüz zamanlar da oldu. Sportif başarılara ne kadar sevindiysek, Ahmet Çalık kardeşimizi kaybetmemiz bizi en derinden yaraladı. Konyaspor’da acısıyla tatlısıyla bence güzel bir birliktelik yaşadık. Fakat bildiğiniz gibi yaklaşık 1 hafta önce bu süreç sonlandı. Ben hep ‘Hayırlısı olsun’ diyorum. Tabii ki futbolda ayrılıklar var. Profesyonel dünyada bunlar gayet normal şeyler. Haliyle alınan karara ben de saygı duyuyorum. Şu an ailemle beraber zaman geçirmeye çok ihtiyacım var çünkü çok yoğun bir çalışma süreciydi. O yüzden bu süreci; dinlenerek, kendimi yenileyerek ve aileme zaman ayırarak geçiriyorum.”

“Her şey çok daha farklı olabilirdi”

– Ahmet Çalık’ın vefatı ve Serdar Gürler’in ayrılığı olmasaydı, Konyaspor geçen sezon şampiyon olabilir miydi?

“Biz geçen sezon dar bir kadro üzerinden yürüyorduk fakat çok istikrarlı bir yapımız vardı. Bu sebebtendir ki kaybedilen her oyuncu bizim için çok kritikti. Tabii ki bunların yerini doldurma konusunda da Anadolu kulüplerinin ekonomik gerçekleri var. Dolayısıyla belki o dönem kadromuza çok net takviyeler yapamadık ama yine de ben ikinci yarıyı da güzel geçirdiğimizi düşünüyorum. Bu sezona başladığımızda ki kadroyu ele alırsak en başarılı olduğumuz kadronun yüzde elli değişmiş haliydi. Elinizdeki başarılı kadroyu koruma şansınız olduğu zaman, üstüne birkaç ekleme yaptığınız zaman, üst sıralarda sürekli yer alma ve belki bunu da sonuçlandırma durumu olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi ama bahsettiğim durum dediğim gibi bir Anadolu kulübünde ekonomik olarak çok zor maalesef.”

“Trabzonspor maçı hayallerimizi sekteye uğrattı”

– Trabzonspor deplasmanının geçen sezon için bir kırılma maçı olduğunu düşünüyor musunuz?

“Evet, en üst sırada bulunma hayalimiz belki biraz o maçta sekteye uğradı diyebiliriz. Artık önümüzde ikincilik yarışı kalmıştı. Orada da 1-2 kritik maçta kayıplar ve Fenerbahçe’nin İsmail Hoca’yla beraber çok iyi bir çıkışı oldu. Ligin sonuna doğru bir şekilde ligi üçüncü bitirebilirdik. Üçüncü bitirebildik derken yanlış anlaşılmasın; bu gerçekten bizim takımın bütçesine ve o seneki hedeflerimize göre çok büyük bir başarıydı. Ama daha iyisini yapmak her zaman mümkündü. Bunun da 2 sebebi var; birincisi eksilen oyuncularımızın yerine tam anlamıyla dolduramamamız, ikincisi ise kulüp olarak böyle bir yarışa belki konsantrasyon olarak, belki sezon başı hedefleri olarak hazır değildik diyebilirim.”

“Ayrılık kararı benim için de sürpriz oldu”

– Konyaspor tarihinin en başarılı hocalarından birisi konumundasınız. Ayrılık haberi sizin için de bir sürpriz oldu mu?

“Şöyle söyleyeyim; her kulüpte, her antrenör, herhangi bir zamanda görevden alınabilir. Bunun çeşitli nedenleri olabilir. Fakat İlhan Palut çerçevesinden baktığınız zaman ‘Bekliyor muydum?’ Hayır, beklemiyordum. Çünkü Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başlamıştık, oyuncularımla birebir toplantılara başlamıştım. Yine de yönetim kurulumuzun böyle bir karar aldığını öğrendik, bize de sadece saygı duymak kaldı.”

“86 maçta 2 defa ceza aldım”

– Ayrılığınızın ardından sizin hakkınızda soyunma odalarında ve hakemlere karşı agresif olduğumuza dair ithamlarda bulunuldu. Bu iddialar için neler söylemek istersiniz?

“Aslında söylenecek o kadar çok şey var ki… Bunu ben söylemem doğru olmaz, keşke bir fırsatınız olsa da İlhan Palut’u hakemlerden, gözlemcilerden, rakip takım teknik heyetlerinden hatta rakip takım oyuncularından sorabilseniz. Onlar bu konuda en doğru cevapları verecektir. Ben 86 maçta sadece 2 defa ceza aldım. Keşke onları da almasaydım. Ama her takımın soyunma odası ve koridorlarda yaşadıkları mahrem olaylardır, bunların konuşulmasını ve basına açıklanmasını da hiç doğru bulamadığımı söylemek isterim.”

“Ne olursa olsun, Vaduz’u elememiz gerekirdi”

– Vaduz maçı, ayrılığınız için bir kırılma noktasıdır diyebilir miyiz?

“Vaduz maçı sonrasında aslında biz kırılmayı atlattık ve hatta toparladık. Çünkü Konyaspor, ligin 6. haftasında lider oldu. Ondan sonrasında sportif olarak bir duraklama dönemine girdik. Ondan sonra da bir teknik direktör değişikliği olabilir mi? Evet olabilir. Ben ayrılığımdan bağımsız olarak şunu diyebilirim; Vaduz’u elememiz gerekirdi ve Konyaspor en az Konferans Ligi’nde gruplarda olmalıydı.”

“Süper Lig’deki tüm antrenörlerle görüştük”

– Ayrılık sürecinden sonra sizi arayan meslektaşlarınız oldu mu?

“Evet, birçok isim aradı sağ olsunlar. Gerek Süper Lig’den gerek alt liglerden hocalarım sağ olsunlar aradılar, hepsi geçmiş olsun dedi ve bu süreçten sonra başarılar diledi. Çok güncel olduğu için bir parantez açmak istiyorum; görüştüğüm hocalar arasında Emre Belözoğlu ve Nuri Şahin de vardı. Bazen açıklamalarımız manipüle de edilse yanlış da anlaşılsa biz Türk antrenörler birbirimizle sürekli dayanışma halindeyiz ve her birimizin başarılarıyla gurur duyuyoruz.”

“Hiçbir Beşiktaş yöneticisiyle temasım olmadı”

– Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezon ve bu sezon sportif drektör Ceyhun Kazancı ile bir temasınız oldu mu?

“İlk önce şunu söyleyeyim; Konyaspor teknik direktörünün isminin Beşiktaş gibi bir kulüple anılması benim açımdan da Konyaspor’un teknik direktör tercihi açısından da çok önemli bir referanstır. Fakat kesinlikle herhangi bir temas, yüzyüze veya telefonla görüşme durumu asla ve asla olmadı. Bir ilgi durumu olduğunu ben de duydum, ama tekrar söylüyorum; Beşiktaş’ın hiçbir yöneticisi ya da Ceyhun Bey’le görüşmedim.”

“İnandığım bir kulüpten teklif gelirse de yeni bir mücadeleye başlamak istiyorum”

– İlhan Palut’un bundan sonraki hedefi ve planı nedir?

“Dediğim gibi gerçekten yoğun çalışma ve mücadele dönemi geçirdim. Ayrılığım sömestir dönemine denk geldi. Bir süre eşim ve çocuklarımla zaman geçirmek istiyorum, ardından da yurtiçi ve yurtdışında futbolla alakalı bazı ziyaretler gerçekleştirip, maçlar izleyip kendimi yenilemek istiyorum. Evet bu arada başarılı olacağıma inandığım bir kulüpten teklif gelirse de yeni bir mücadeleye başlamak istiyorum.”

“Amir Hadziahmetovic, Türkiye’nin en iyi orta sahasıdır”

– Amir Hadziahmetovic’in ismi yurt içi ve yurt dışında büyük camialarla anılmakta. Amir hakkında neler söylemek istersiniz?

“Konyaspor’da çalışma sürecimizde hemen hemen her oyuncumuz değer kazandı. Amir, bence Türkiye’nin en iyi orta saha oyuncusu. Belki benden bu tarz iddialı açıklamalar duymaya alışkın değilsinizdir ama ben böyle düşünüyorum. Konyaspor için çok önemli bir isim, kararı Konyaspor yönetimi verecektir. Amir, takımı 1. bölgeden 2. bölgeye geçirirken çok büyük bir kilit açıcı oyuncu pozisyonunda. Bu noktada bence bütün takımların kullanabileceği bir oyuncu. Amir, kesinlikle direkt şampiyonluk hedefiyle oynayan takımlarda yer alabilecek potansiyel birisi.”

(Ajansspor)