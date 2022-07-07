İliç için suç duyurusu: Kasten kirletildi!

Erzincan İliç’te Fırat Nehri’ne siyanür akıttığı tespit edilen Çöpler Altın Madeni’nin işletmecisi Anagold Madencilik, şirket yetkilileri ve görevini kötüye kullandığı öne sürülen kamu görevlileri hakkında TİP tarafından suç duyurusunda bulunuldu.

Orhan BOZKURT

Erzincan’ın İliç ilçesi Çöpler köyünde, Anagold Madencilik Şirketi tarafından işletilen Çöpler Altın Madeni’nin, Fırat Nehri’ne siyanür akıttığı ortaya çıkmıştı. Tepkilerin ardından madenin faaliyetleri durdurulmuştu. Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından Anagold Madencilik Şirketi, şirket yetkilileri ve görevi kötüye kullandığı öne sürülen kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

“HERKES SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKINA SAHİPTİR”

Parti avukatları Şerif Özgür Urfa ve Onur Güneş tarafından İliç Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Anayasa’nın 17/1. maddesinin “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” ve Anayasa’nın 56/1. maddesinin ise “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” şeklinde düzenlenmiş olduğu hatırlatılırken; yurttaşların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının Anayasa ile güvence altına alındığı anımsatıldı.

“ŞİRKET ÇEVREYİ KASTEN KİRLETTİ”

Dilekçede, suç duyurusu konusu olaya sebebiyet veren Anagold Madencilik şirketi ve yöneticilerinin yürüttükleri ticari faaliyetleri esnasında kasten çevreyi kirlettiği ve halk sağlığı ile doğal varlıkları tehlikeye düşürdüğü vurgulanırken, şirkete verilen tüm izinlerin iptali istendi.

“SEBEBİYET VEREN KAMU GÖREVLİLERİ CEZALANDIRILSIN”

Dilekçede ayrıca, Anagold Madencilik şirketi ve yetkililerinin işledikleri suçun önlenmesi ve engellenmesi için görevlerinin gereğini yerine getirmeyen, şirket faaliyetlerini denetlemeyen, gereken idari önlemleri almayan ve şirketin faaliyet iznini sürdürmesine imkan sağlayarak çevre kirliliğine sebebiyet veren kamu görevlilerinin de tespit edilerek cezalandırılmaları istendi.

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