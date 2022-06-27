İliç’teki altın madeninin faaliyetleri durduruldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, siyanür sızıntısının yaşandığı Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeni işletmesinin faaliyeti durduruldu. Şirketten yapılan açıklamada siyanür sızıntısı yaşandığı kabul edilmişti.

Orhan BOZKURT

Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding’in ortağı olduğu Erzincan İliç ilçesinde bulunan Çöpler Altın Madeni’nde kullanılan siyanürün atık havuzundan sızarak Fırat Nehri ve İliç Barajı’na karıştığı ortaya çıkmıştı.

Şirketten yapılan açıklamada sızıntının yaşandığı kabul edilmiş, “Maden sahasında gerçekleşen solüsyon döküntüsünün içerisindeki toplam siyanür miktarı yaklaşık 8 kg’dır. Sosyal medyada yer alan asılsız iddialara göre tonlarca siyanür döküntüsü olduğu ve Fırat Nehri’ni etkilediği iddiaları tamamen yanlıştır” ifadelerine yer verilmişti.

“İLAVE ÇEVRE İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ TAMAMLANANA KADAR…”

Sızıntı nedeniyle daha önce firmaya 16 milyon 441 bin TL idari para cezası kesen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bugün altın madeni işletmesinin faaliyeti durduruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada “Erzincan İliç’te boru hatlarındaki arıza nedeniyle çevre kirliliğine neden olan altın madeninin faaliyetini durduruyoruz. İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı bakanlığımız denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin çalışmasına izin verilmeyecek.” denildi.

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