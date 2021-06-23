İSTANBUL (AA) – İlim Yayma Ödülleri Akademik Tanıtım ve İstişare Toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Üniversite rektörlerinin katılımıyla yaklaşık 100 kişilik topluluğa bu yıl ikincisi düzenlenecek, "İlim Yayma Ödülleri" tanıtıldı.

İlki 2019 yılında Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirilen Türkiye'nin akademik anlamdaki en saygın ödül programlarından İlim Yayma Ödülleri'ne bu yıl Turkcell, Hayat Holding, Tosyalı Holding ve MNG Şirketler Topluluğu ana sponsor oldu.

Programın açılışında, vakfın ilmin yayılması gayesiyle kurulduğuna işaret eden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye'nin bilim alanında öncü olması adına, yerli imkanlarla uluslararası nitelikte bilginin üretilmesini ve topluma kazandırılmasını teşvik etmek düşüncesiyle nitelikli bilimsel çalışmaları öne çıkarmak için "İlim Yayma Ödülleri" programını organize ettiklerini söyledi.

İlme talip olmanın değerli olduğunu ve teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bu ödül, bütün Türkiye'nin ödülü olacak. Bu ödül, bir dünya görüşünün değil, ilme talip olmuş, alanında çalışmış, öğrenci yetiştirmiş, emek vermiş, buluş yapmış, kitap yazmış, belli bir bölümde çığır açmış hocalarımızın takdirini kazanarak, ödülün sistematiğini oluşturuyoruz." diye konuştu.

İlim Yayma ailesinin Türkiye'de 1951'den bu yana ilim ve bilime yönelik çalışmalarıyla hizmet ettiğini dile getiren Erdoğan, ilki 2019 yılında toplam 758 başvuru alarak gerçekleştirilen projenin, Türkiye'nin akademik çalışmalarına ivme kazandırması bakımından çok isabetli olduğunu vurguladı.

– "Bilimi devreye sokmak zorundayız"

İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün de bilimsel çalışmalar gerçekleştiren akademisyenlerin toplumda yaygın etki oluşturup, topluma rol model olabileceklerini umut ettiklerini söyledi.

Tülün, "İnsanlığın içerisinde bulunduğu olumsuz gelişmelere 'Dur' demek istiyorsak bilimi devreye sokmak zorundayız. Bilimsel notları, bilimsel çıktıları, devletin, milletin, insanlığın emrine takdir etmek de şu anı yaşayanların görevidir." dedi.

İlim Yayma Ödülleri ile ilgili bir sunum gerçekleştiren İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı ve Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İdris Sarısoy, ödüllerin amacından, fikrin ortaya çıkış hikayesinden ve ödüllerin değerlendirme sürecinden bahsetti.

Aynı zamanda programın soru-cevap bölümünün moderatörlüğünü yapan Sarısoy, katılımcı akademisyen ve rektörlerin görüşlerini alarak soruları yanıtladı.

Akademik Tanıtım ve İstişare Toplantısı, aile fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.