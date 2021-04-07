İlim Yayma Vakfı’nın koleji kamu binasını boşaltıyor, yerine imam hatip geliyor

Ümraniye Belediyesi tarafından 1998 yılında Atakent Mahallesi’nde imar planlarında uygun şekilde anaokulu olarak kullanılmak üzere yapılan kamu binası İlim Yayma Vakfı’na kiraya verildi.

Anaokulu olması gereken bina vakıf tarafından özel kolej olarak kullanılmaya başlandı. Kolej, zamanı içinde etrafındaki kamuya ait yeşil alanı da kullanımına aldı. Parkın etrafını çevrilerek okul bahçesi yapıldı.

Park alanına daha sonra kapalı spor sahası ve güvenlik kulübesi dikildi. Atakent Mahalle sakinleri yıllarca kamuya ait alanı geri alabilmek için mücadele etti, eylem yapıp, imza kampanyaları düzenledi. Süreci yakından takip eden mahalle sakinlerinden Bulut Can Okuducu konuyu geçtiğimiz mart ayında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) sordu.

KOLEJ BİNAYI BOŞALTACAK, YERİNE İMAM HATİP YAPILACAK

Ümraniye Belediye Başkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğü, CİMER aracılığı ile verdiği yanıtta konu ile ilgili tebligat yapıldığını söz konusu yerin boşaltılacağını belirtti. Yanıtta binanın imam hatip lisesi olarak kamuya devredileceği kaydedildi.

Mahalle halkının verdiği mücadele kamu alanını kullanan kolejin binayı boşaltmasını sağladı ancak bu kez de mahallede 2 adet bulunmasına karşın binanın imam hatip lisesi yapılmak istenmesine karşı harekete geçildi.

Mahalle sakinleri tekrar imza kampanyası başlattı. Mahalleli “Mahallemizde anaokulumuz olmadığı halde bir mahalleye 3 tane imam hatip yapılmasını kabul etmiyoruz. Bu binanın ihtiyacımız doğrultusunda anaokulu yapılmasını istiyoruz” talebinde bulundu.