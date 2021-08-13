Ilımlı Demokrat Kongre Üyeleri Biden İçin Tehdit mi?

ABD Kongresi’nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi’ndeki dokuz ılımlı Demokrat Partili üye, 1 trilyon dolarlık partilerüstü altyapı planı yasa haline gelene kadar Başkan Joe Biden’ın siyasi önceliklerinin başında gelen 3,5 trilyon dolarlık bütçe tasarısına desteği askıya alacakları tehdidinde bulundu.

Demokrat Parti arasındaki bölünmenin son işareti, Demokrat Partili üye Josh Gottheimer liderliğindeki partililerin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’ye yazdığı mektupta Ağustos ayının ilerleyen haftalarında işbaşı yapacak olan Temsilciler Meclisi’nin öncelikle altyapı tasarısını onaylamaması durumunda 3,5 trilyon dolarlık bütçe tasarısına oy vermeyeceklerini bildirmesi oldu.

Mektupta, “Gayretli Amerikalı ailelerin geçim kaynaklarının tehlikede olması nedeniyle yüz yılda bir hazırlanan partilerüstü altyapı paketini aylar sürecek gereksiz gecikmelerle riske atma lüksümüz yok. Bir an önce işe koyulmanın zamanı geldi” ifadelerine yer verildi. Mektubu imzalayan Demokratlar’ın sayısı, bütçe tasarısının Demokrat Parti’nin az farkla üstünlüğü elinde bulundurduğu Temsilciler Meclisi’nden geçmesini engelleyemeye yetiyor.

23 Ağustos’ta yaz tatilinden dönecek ve işbaşı yapacak olan Temsilciler Meclisi, o tarihten sonra bütçe tasarısını ele almaya başlayacak. Bütçe paketinde iklim değişikliğiyle mücadele, göçmenlik reformu, her çocuğa okul öncesi eğitim ve yaşlılara evde sağlık hizmeti ve bakım sağlama gibi önceliklere yer veriliyor.

3,5 trilyon dolarlık harcama paketi ve Amerika’daki yol, köprü, havalimanı ve su yollarının tadilatı kapsayan 1 trilyon dolarlık partilerüstü altyapı tasarısı, Biden’ın en öncelikli siyasi girişimlerinin başında geliyor.

Ancak bu tasarıları Kongre’den geçirip yasalaşmaları için Başkan Biden’ın imzasına sunmak giderek zorlaşıyor.

Ilımlı dokuz Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyesi, Nancy Pelosi’nin Senato bu yılın ilerleyen aylarında daha geniş kapsamlı “uzlaşı” paketini onaylayana kadar altyapı paketinin Temsilciler Meclisi’nde ele alınmasını geciktirme planına karşı çıkıyor. Ancak üst düzey bir Demokrat Partili, Pelosi’ye yazılan mektuba yanıt olarak, partilerüstü altyapı tasarısını Temsilciler Meclisi’nden geçirmek için henüz yeterli oyun bulunmadığını, Pelosi ve Demokrat Parti’nin ilerici kanadının hem altyapı hem de uzlaşı paketlerinin birlikte ele alınarak ikisinin birden geçirilmesini sağlamayı amaçladığını kaydetti.

Adının açıklanmasını istemeyen Demokrat Partili, “Senato uzlaşı paketini geçirene kadar altyapı paketi için ‘hayır’ oyu kullanacak çok sayıda üye var” dedi.

Altyapı paketinin hazırlanmasına katkıda bulunan iki ılımlı Demokrat Partili Senatör Joe Manchin ve Kyrsten Sinema, Başkan Biden’ın harcama paketinin maliyetinin 3,5 trilyon dolar olmasına karşı çıkıyor. İki Demokrat Partili senatörün bu tavrı, Demokrat Parti’nin Senato’da sadece Başkan Yardımcısı Kamala Harris’in eşitliği bozan oyuyla üstünlüğe sahip olması nedeniyle paketin onaylanıp-onaylanmayacağına ilişkin soru işaretleri uyandırıyor.

Pelosi ise bu hafta Demokrat Partililer’le yaptığı görüşmede iki kulvarlı süreçten vazgeçmeyeceğinin sinyalini verdi ve “Temsilciler Meclisi ve Senato’daki oylar, her iki tasarıyı birden ele almamıza bağlı” dedi.