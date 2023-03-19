İlişki yaşadığı kızın babası tarafından öldürüldü

Yazan:
Alaturka Online
-

Gaziantepte yaşayan ve turistlik bölgelerde garson olarak çalışan Ömer Yılmaz, 11 Mart’ta evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi, kayıp oğullarının bulunması için polise başvurdu, Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ömer Yılmaz’ın son zamanlarda görüştüğü kişilerle irtibat kurarak soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, soruşturma kapsamında Yılmaz’ın ilişki yaşadığını tespit ettiği evli 3 çocuk annesi İslim Y. ile babası Ali Turan’ı gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİLER

Şüphelilerden Ali Turan, emniyetteki sorgusunda Ömer’i, kızı ile ilişki yaşadığını öğrendiği için tabanca ile vurarak Fırat Nehri’ne attığını itiraf etti. Ekiplerin çalışmasıyla Ömer Yılmazın cesedi, nehirden çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı. Yılmazın cenazesi, yakınlarına teslim edilirken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Turan ile kızı İslim Y. nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

Önceki haberSivasspor’da Charisis şoku
Alaturka Online
https://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?