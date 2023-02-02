İlk 90 dakika planımız belli

DEVA Partisi kurucuları arasında yer alan Disiplin Kurulu Başkan yardımcısı Avukat Hüseyin Kaderoğlu, Millet İttifakı’nın “Ortak Politikalar Mutabakat Metni”nin her konuda herkese dokunacak sosyal, ekonomik, hukuksal etkinliklerin yer aldığını belirtti. Kaderoğlu, bu metin için “6 partinin bir araya gelmesi de Türkiye ve dünya tarihi açısından da yarının politikasını şekillendirecek bir metindir. İktidarın söylediği gibi hedefler ‘Hayal ürünü’ değil. İktidara gelindiğinde ilk 90 dakikada, bir haftada, 30 günde, 90 günde, bir yılda ne yapılacağı belli. Bunun için paranın kaynağı da ne kadara mal olacağının da hesapları yapılmış durumda. Bu çalışmalarda herkesin büyük emekleri var. Bu sosyal uzlaşma metni gibi ortaya çıktı” değerlendirmesini yaptı.

Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığına üçüncü kez adaylığına onay verilmesi durumunda Yüksek Seçim Kurulu’na başvurup iptalini isteyeceklerini de açıklayan Kaderoğlu, “Bu konuda hukuki mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Davanın sonucunu hukuk yolları tüketilinceye kadar takip edeceğiz” dedi.

ADAYLIĞIN SONU GELMEZ

Erdoğan’ın 3. kez aday olmasının Anayasa’ya göre mümkün olmadığını öne süren Kaderoğlu şunları söyledi:

“Anayasada hangi zamanda, hangi siyasi görüşten değil, bir kişiden bahsediliyor. Erdoğan değişen sistemin ilk cumhurbaşkanı, 2018’de de ikinci kez seçilen cumhurbaşkanıdır. Eğer adaylığı kabul edilirse, sonraki seçimde meclisin seçim kararı alması halinde 4. kez de aday olabilir.”

Yüzde 60’la bile Türkiye sıçrar

DEVA Partisi’nin kurucular kurulu üyelerinden Çevre Bakanlığı eski Müsteşarı Sedat Kadıoğlu da “Mutabakat Metni’ndeki hedeflerden yüzde 60’ı uygulansa bile Türkiye sıçrar” dedi. Kadıoğlu, “Maça çıkmadan sürekli antrenman yapan futbol takımı gibiyiz. 6’lı Masa Türkiye’nin her kesimine hitap ediyor. Bunları yapabilmemiz için cumhurbaşkanını seçmemiz, TBMM’de nitelikli çoğunluğumuz olması lazım. Millet İttifakı’nın adayı kim olursa olsun kenetlenip, ev ev, hane hane dolaşmamız gerekiyor. Bu seçim Türkiye’nin son şansı.”