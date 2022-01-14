İlk adım İran’dan: Uluslararası ticarette Bitcoin dönemi başlıyor

ABD’nin ekonomik yaptırımlarına maruz kalan İran, uluslararası ticarette Bitcoin ve diğer kripto paraların kullanılmasının önünü açan yasal bir düzenleme hazırladı.

Sozcu.com.tr

İran merkez bankası ile Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı, yerel tüccarların dış ticaret anlaşmaları için kripto para kullanmaya başlamalarını sağlayacak bir düzenleme üzerinde anlaştı.

İran merkezli Mehr Haber Ajansı’nın hafta başında aktardığı bilgiye göre, İran’da uluslararası yaptırımlara karşı ithalat ve ihracatta Bitcoin başta olmak üzere kripto paraların kullanılabileceği belirtildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı ve İran Ticareti Geliştirme Örgütü (TPO) Başkanı Alireza Peyman-Pak, yeni ödeme mekanizmasının “önümüzdeki iki hafta içinde” tamamlanacağını açıkladı.

Peyman-Pak’ın bildirdiğine göre, bu sistem ithalatçılara ve ihracatçılara uluslararası anlaşmalarında kripto para birimleri kullanmaları için yeni fırsatlar sağlayacak. Peyman-Pak ayrıca kripto endüstrisindeki ekonomik ve ticari fırsatları görmezden gelmemek gerektiğini belirtti.

İRAN’DA KRİPTOYA İLGİ YOĞUN

Kripto paraların uluslararası ticarette kullanılmasının asıl amacının yaptırımları aşmak olduğu düşünülüyor.

İran bundan sonraki dönemde maruz kaldığı uluslararası yaptırımları aşmak ve ekonomik faaliyeti teşvik etmek amacıyla Bitcoin başta olmak üzere kripto paraları kullanacak. İran, dünyada en çok kripto para madenciliği yapılan ülkelerin başında geliyor.

İran’da kripto paralar bir ekonomik faaliyet alanı olarak da görüyor. Özellikle ticarete yönelik ciddi bir ambargonun olduğu İran, kripto madenciliği ile ülkeye ekonomik gelir elde etmeye çalışıyor. Şu an dünyadaki kripto madenciliğinin yüzde 4,5’i İran’dan yapılıyor. Bu oran, İran’ın ciddi bir kripto madencilik endüstrisi yarattığı anlamına geliyor. İran bu oranla dünyada en çok kripto para üreten 7 ülkeden biri.

AMBARGOLARA KARŞI ALTERNATİF

Küba, İran, Venezuela gibi ülkelere ABD tarafından uzun süredir uygulanan ticari ve finansal cezaları içeren ekonomik yaptırımlar, ülkelerin ekonomilerini ciddi anlamda tehdit ediyor.

Pek çok ülke yaptırımları delmek için kripto paraları kullanabilmenin yolunu arıyor. Venezuela, Küba gibi ülkeler de daha önce kripto paralarla ilgili çeşitli resmi düzenlemeler yapmıştı.

ABD UYARMIŞTI

Geçtiğimiz eylül ayında ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kripto varlıkların, yaptırımların etkisini azaltma potansiyeline sahip olduğu dile getirilmişti.

ABD yaptırımlarını konu alan raporda kısıtlamaların son 20 yılda neredeyse 10 kat artış gösterdiği aktarılmıştı. 2000’li yılların başında sadece 912 yaptırım söz konusuyken bu yıl 9 bin 421 yaptırımın güncel olduğu belirtilmiş, bu yaptırımların uygulandığı birçok ülkenin diğer ülkelerle ticaretinde kripto varlıkları kullandığı açıklanmıştı.

Raporda ayrıca yeni ödeme alternatiflerinin kullanımın artması ve doların gücünü zayıflatma potansiyeli olan dijital ödeme sistemlerinin kontrol altına alınmaması durumunda ciddi riskler oluşabileceği konusunda uyarmıştı.

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