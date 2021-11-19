İlk corona virüsü hastası bulundu: Wuhan’daki deniz ürünleri satıcısı çıktı

ABD’li virüs evrimi üzerine uzmanlaşan doktor Michael Worobey kapsamlı bir analiz hazırlayarak Dünya üzerindeki ilk Covid-19 hastasını bulduğunu duyurdu.

Sozcu.com.tr

ABD’nin önde gelen kurumlarından Arizona Üniversitesi’nde görevli Dr. Michael Worobey, bilimsel bir analiz hazırladı. Dünyanın önde gelen bilim-teknoloji dergilerinden Science’ta yayınlanan kapsamlı araştırma ile birlikte Worobey, ilk Covid-19 hastasını bulduğunu açıkladı.

Verileri inceleyen ve kariyerini de virüs evrimi üzerine inşa eden Worobey, corona virüsünün bir laboratuvarda ortaya çıkmadığını açıkladı. Worobey, “İlk hasta Wuhan’daki canlı hayvan pazarında deniz ürünleri satan bir kişiydi” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün incelemesinde hatalar olduğunu açıklayan Worobey, “İlk Covid-19 hastasının 8 Aralık’ta ortaya çıkan 41 yaşındaki Bay Chin isimli muhasebeci olduğu iddiaları gerçek değil. O, Wuhan’daki hayvan pazarından çok uzaklarda yaşıyordu. Fakat hayvan pazarında tezgahta çalışan ve üç gün sonra hastalanan kadın ilk hasta” ifadesini kullandı.

Ünlü bilim insanı, “Pazarcının Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile bağı vardı ve hastanedeki ilk hastaların verilerine baktığımızda salgının o bölgede çıktığı görülüyor” iddiasını ortaya attı.