İlk ders zili çaldı ancak veliler hem heyecanlı hem tedirgin





Milyonlarca öğrenci ve öğretmenin heyecanla açılmasını beklediği okullarda yüz yüze eğitim için ilk ders zili çaldı. 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında okullarda uygulanacak korona virüs tedbirleri İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Ancak okulun ilk gününde veliler, okul bahçesini öğrencilerle birlikte doldurarak kuralları hiçe saydı. Sosyal medya kurallarına uymayan veliler, yeni eğitim öğretim yılı için hem öğrenciler kadar heyecanlı hem de tedirgin.