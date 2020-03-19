İlk devir geldi! 18 Mart Şans Topu sonuçları…

Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda internet üzerinden canlı yayında açıklandı. Büyük ikramiyeyi bu hafta kazanan olmadı ve gelecek haftaya devretti. İşte 18 Mart Şans Topu sonuçları ve kazandıran numaralar…

ŞANS TOPU SONUÇLARI

Zengin olma hayaliyle kuponunun başında bekleyen vatandaşlar şanslı numaraları merak ediyor. Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. Şans Topu sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar sonuçların açıklanmasıyla Google üzerinde ‘Şans Topu sonuçları’ araması yapmaya başladı. İşte kazandıran rakamlar…

Şanslı numaralar 02-04-16-25-30+14 olarak belirlendi.

ŞANS TOPU HAKKINDA

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)’in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir. Bu oran 1/3.895.584’dür. Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları; (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) olmak üzere 8 adettir.

Şans Topu (5+1) oyunu, Milli Piyango İdaresi tarafından Çarşamba günleri çekilişi yapılmaktadır. Şans Topu oyunu 20 Haziran 2001 tarihinden itibaren devam etmektedir.