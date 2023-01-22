‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde 64 ilde kuralar tamamlandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesinde 6’ncı etap kuraları tamamlandı. 64 ilde noter huzurunda çekilen kuralarda hak sahipleri belirlendi. Kurada 3 bin 831 şehit ailesi ve gazi, 12 bin 623 engelli vatandaş, 38 bin 239 emekli, 65 bin 915 genç ve 44 bin 58 diğer kategorideki vatandaşlar olmak üzere toplamda 164 bin 666 vatandaş hak sahibi oldu.

8 ŞUBAT’TA DEVAM EDECEK

23 Ocak’ta başlayacak 7’ncı etap kura çekilişi ise 8 Şubat 2023’e kadar devam edecek. 12 ilde yapılacak kura çekimlerinde 36 bin 568 hak sahibi belirlenecek. 23-28 Ocak’ta 8 bin 650 konut için Bursa’da, 23-24 Ocak’ta 1828 konut için Isparta’da, 25 Ocak’ta 1454 konut için Burdur’da, 26-27 Ocak’ta 3 bin 150 konut için Denizli’de, 28-29 Ocak’ta 2 bin 600 konut için Muğla’da, 29-31 Ocak’ta 3 bin 975 konut için Balıkesir’de, 30-31 Ocak’ta 3 bin 72 konut için Aydın’da, 1 Şubat’ta 1290 konut için Çanakkale’de, 1-3 Şubat’ta 4 bin 94 konut için Manisa’da, 4 Şubat’ta 1050 konut için Uşak’ta, 5-6 Şubat’ta 2 bin 280 konut için Kütahya’da ve 7-8 Şubat’ta 3 bin 125 konut için Afyonkarahisar’da kura çekimi yapılacak.

Proje kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun Mart 2023’e kadar etaplar halinde çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor. (DHA)