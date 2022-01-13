İlk kez buluştuğu kişiyle karantinada mahsur kaldı

Çin’de bir kadın, hükümetin ani karantina kararı sonrası, ilk kez görüştüğü ve yemek için buluştuğu ‘kör randevu’su ile aynı evde mahsur kaldı. Kadının sosyal medyaya yüklediği videolar kısa sürede gündem oldu.

Çin, son dönemde corona virüsü önlemlerini sıkılaştırırken, ülkenin en büyük şehirlerinden 13 milyon nüfusa sahip Xi’an şehri ve 1.1 milyon nüfuslu Yuzhou kenti karantinaya alınmış, kısıtlamalar sertleştirilmişti.

Çin’deki üçüncü bir kentin daha kilitlenme kararı ile ülkedeki karantina altındaki kişi sayısı 20 milyonu buldu.

Ülkede uygulanan sıkı kapanma politikaları ise vatandaşların istenmeyen durumlarla karşı karşıya kalmasına neden oluyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Zhengzhou eyaletinde sosyal medya platformu WeChat’te tanıştığı erkek arkadaşının evine yemeğe giden bir kadın, burada mahsur kalınca, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

İnternet üzerinden tanıştığı kişiyle ‘kör randevu’ya çıkan ve soyadı Wang olarak açıklanan kadın, burada geçirdiği günleri sosyal medya hesabından yayınlarken, durumun ‘çok da ideal’ olmadığını dile getirdi.

BEŞİNCİ KÖR RANDEVUSU

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Wang “Oldukça yaşlanıyorum, bu yüzden ailem benim için 10’dan fazla kör randevu ayarladı” dedi. Beşinci randevusunun “Yemek yapmakta iyi olduğunu ve yemek yapabilmesi için beni evine davet ettiğini” söylediği bir erkekle gerçekleştirdiğini açıkladı.

Ancak yemek sırasında, Covid-19 kısıtlamalarının devreye girdiğini ve kentin karantina altına alındığını söyledi. Dört gün boyunca ilk kez tanıştığı birinin evinde kalan kadın sosyal medyada da gündem oldu.

Mahsur kaldığı evdeki karantina hayatından kesitler paylaştığı videoları sosyal medya hesabından yayınlayan kadın ülke çapında şöhrete kavuştu. Videolarda adamın kadına yemek pişirdiği, ev işleri yaptığı ve Wang uyurken laptop’unda çalıştığı görülüyor.

Genç kadının yüklediği videoların en az 5 milyon kişi tarafından izlendiği de bildirildi.

Wang, son paylaşımında “Bana gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu karantina kısa sürede biter ve tüm bekar kadın arkadaşlarım kendilerine münasip kısmetler bulur.” ifadelerinde bulundu.

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