İlk korkumuz işsizlik oldu

Corona virüsü salgını, tüm dünyada ekonomik ve toplumsal dönüşümler yaratırken, Türkiye’de vatandaş işsizlikten endişe ediyor. Ipsos tarafından hazırlanan araştırmaya göre halkın yüzde 93’ü virüsün Türkiye ekonomisini, yüzde 74’ü ise aile bütçesini vuracağını düşünüyor.

Araştırmanın en çarpıcı sonucu Türkiye’nin kronik sorunu işsizlik konusunda vatandaşın büyük bir endişeye kapılmış olması. Araştırmaya katılanların yüzde 69’u salgının etkilerinin en az birkaç ay daha süreceğini düşünürken, bu durum işten çıkarılma, iş bulamama, ücretsiz izne çıkarılma endişelerini artırıyor.

OHAL’E DESTEK %90

Araştırma sonuçlarını paylaşan Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik, “Her 10 kişiden 8’i salgın nedeniyle endişeli. Endişe düzeyi, daha yüksek eğitimli, 36-55 yaş arası bireylerde ve kadınlarda daha yüksek” bilgisini verdi. Sidar, okulların tatil edilmesi, yurtdışı yasağı, karantina gibi konularda halkın yüzde 90’ının destek verdiğini dile getirdi. Sidar, olası bir OHAL veya sokağa çıkma yasağı konusundaki kararlara halkın desteğinin yüzde 90 olduğunu dile getirdi. Araştırma 11 Mart haftasında stok alışverişi yapanların oranının yüzde 33’e ulaştığına işaret ediyor.

BOYA YERİNE KOLONYA

Sidar Gedik, en büyük alımların kolonya ve sirke kategorilerinde yaşandığını belirtirken, “Temizlik maddeleri, sabun, sıvı yağ ve kağıt ürünleri de yine önceki haftaya kıyasla alımı yüzde 50 civarında artan kategoriler oldu. Makyaj malzemeleri, deodorant, saç boyası alımlarında daralma gözlendi” diye konuştu.