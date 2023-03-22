İlk sahur ne zaman? Bugün sahura kaçta kalkılacak 2023?

Yazan:
Alaturka Online
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Ramazan ayı, kalkılacak ilk sahur ile başlayacak. Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesi ile sahur, imsak ve iftar vakitleri öğrenilebiliyor. Türkiye’de ilk sahur Ardahan’da, ilk iftar ise Hakkari’de yapılacak.

İLK SAHUR, İLK ORUÇ NE ZAMAN?

22 Mart gecesini 22 Mart’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. ve 23 Mart’ta ilk oruç tutulacak.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

İSTANBUL İMSAK VAKTİ

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ramazan 1444 23 Mart 2023 Perşembe 05:31 06:57 13:16 16:42 19:25 20:45
2 Ramazan 1444 24 Mart 2023 Cuma 05:29 06:55 13:16 16:42 19:26 20:47
3 Ramazan 1444 25 Mart 2023 Cumartesi 05:27 06:53 13:15 16:43 19:27 20:48
4 Ramazan 1444 26 Mart 2023 Pazar 05:25 06:52 13:15 16:43 19:28 20:49
5 Ramazan 1444 27 Mart 2023 Pazartesi 05:24 06:50 13:15 16:44 19:30 20:50

ANKARA İMSAK VAKTİ

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ramazan 1444 23 Mart 2023 Perşembe 05:17 06:41 13:00 16:27 19:10 20:28
2 Ramazan 1444 24 Mart 2023 Cuma 05:16 06:40 13:00 16:27 19:11 20:29
3 Ramazan 1444 25 Mart 2023 Cumartesi 05:14 06:38 13:00 16:28 19:12 20:30
4 Ramazan 1444 26 Mart 2023 Pazar 05:12 06:36 13:00 16:28 19:13 20:32
5 Ramazan 1444 27 Mart 2023 Pazartesi 05:10 06:35 12:59 16:29 19:14 20:33

İZMİR İMSAK VAKTİ

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
1 Ramazan 1444 23 Mart 2023 Perşembe 05:42 07:04 13:23 16:50 19:32 20:49
2 Ramazan 1444 24 Mart 2023 Cuma 05:41 07:03 13:23 16:50 19:33 20:50
3 Ramazan 1444 25 Mart 2023 Cumartesi 05:39 07:01 13:23 16:51 19:34 20:51
4 Ramazan 1444 26 Mart 2023 Pazar 05:37 07:00 13:22 16:51 19:35 20:52
5 Ramazan 1444 27 Mart 2023 Pazartesi 05:36 06:58 13:22 16:52 19:36 20:53

 

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