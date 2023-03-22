İlk sahur ne zaman? Bugün sahura kaçta kalkılacak 2023?

Ramazan ayı, kalkılacak ilk sahur ile başlayacak. Diyanet tarafından yayınlanan Ramazan imsakiyesi ile sahur, imsak ve iftar vakitleri öğrenilebiliyor. Türkiye’de ilk sahur Ardahan’da, ilk iftar ise Hakkari’de yapılacak.
İLK SAHUR, İLK ORUÇ NE ZAMAN?
22 Mart gecesini 22 Mart’a bağlayan gece ilk sahura kalkılacak. ve 23 Mart’ta ilk oruç tutulacak.
İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ
İSTANBUL İMSAK VAKTİ
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1444
|23 Mart 2023 Perşembe
|05:31
|06:57
|13:16
|16:42
|19:25
|20:45
|2 Ramazan 1444
|24 Mart 2023 Cuma
|05:29
|06:55
|13:16
|16:42
|19:26
|20:47
|3 Ramazan 1444
|25 Mart 2023 Cumartesi
|05:27
|06:53
|13:15
|16:43
|19:27
|20:48
|4 Ramazan 1444
|26 Mart 2023 Pazar
|05:25
|06:52
|13:15
|16:43
|19:28
|20:49
|5 Ramazan 1444
|27 Mart 2023 Pazartesi
|05:24
|06:50
|13:15
|16:44
|19:30
|20:50
ANKARA İMSAK VAKTİ
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1444
|23 Mart 2023 Perşembe
|05:17
|06:41
|13:00
|16:27
|19:10
|20:28
|2 Ramazan 1444
|24 Mart 2023 Cuma
|05:16
|06:40
|13:00
|16:27
|19:11
|20:29
|3 Ramazan 1444
|25 Mart 2023 Cumartesi
|05:14
|06:38
|13:00
|16:28
|19:12
|20:30
|4 Ramazan 1444
|26 Mart 2023 Pazar
|05:12
|06:36
|13:00
|16:28
|19:13
|20:32
|5 Ramazan 1444
|27 Mart 2023 Pazartesi
|05:10
|06:35
|12:59
|16:29
|19:14
|20:33
İZMİR İMSAK VAKTİ
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1444
|23 Mart 2023 Perşembe
|05:42
|07:04
|13:23
|16:50
|19:32
|20:49
|2 Ramazan 1444
|24 Mart 2023 Cuma
|05:41
|07:03
|13:23
|16:50
|19:33
|20:50
|3 Ramazan 1444
|25 Mart 2023 Cumartesi
|05:39
|07:01
|13:23
|16:51
|19:34
|20:51
|4 Ramazan 1444
|26 Mart 2023 Pazar
|05:37
|07:00
|13:22
|16:51
|19:35
|20:52
|5 Ramazan 1444
|27 Mart 2023 Pazartesi
|05:36
|06:58
|13:22
|16:52
|19:36
|20:53