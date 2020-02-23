İlk yarı bitti saha karıştı! Tekmeler havada uçuştu

Hikmet Paşa Futbol tesisleri 1 nolu sahada oynanan karşılaşmanın 45. dakikasında yaşanan bir pozisyonda her iki takımdan da birer oyuncu ihraç edildi. Hakemin ilk yarıyı bitiren düdüğüyle birlikte iki takım oyuncuları birbirine girdi. Tekmelerin havada uçuştuğu maçta olayları emniyet görevlileri güçlükle yatıştırdı. Maçın orta hakemi Ahmet Balkan ikinci yarının başında Gaziosmanpaşa’dan bir Erdekspor’dan iki oyuncuyu daha ihraç etti. Aynı zamanda Gaziosmanpaşa yöneticisi Veysel Balyer ile Erdekspor antrenörü Erol Yaver’den oyundan ihraç edildi. Bu kararların ardından maç bir kez daha gerilirken, polisin müdahalesi ile olaylar yeniden sakinleştirildi.

Öte yandan Karşılaşmayı 9 kişi tamamlayan Gaziosmanpaşa 8 kişi ile mücadele eden Erdekspor’u 3-2 mağlup etti.